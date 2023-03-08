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金融時報：中國AI公司繞過出口管制 仍能取得美高階晶片

編譯劉忠勇／綜合外電
華府對中國封鎖尖端晶片技術仍有漏洞。(路透)
華府對中國封鎖尖端晶片技術仍有漏洞。(路透)

英國金融時報（FT）報導，中國人工智慧（AI）公司透過第三方的管道繞過美國出口管制，仍有辦法取得或利用美國高階晶片，暴露華府對陸封鎖尖端技術可能有漏洞。

報導說，被列入美國制裁名單的中國AI監控公司利用雲端服務商和第三方的租賃協議，也透過在中國的子公司購買晶片，仍取得被禁的技術。

金融時報引述知情人士指出，2019年被華盛頓列入黑名單的科大訊飛一直藉租用的方式取得輝達（Nvidia）的A100晶片。

金融時報引述其他知情人士報導，與科大訊飛同期遭到制裁的商湯科技，則利用中間商從美國購買了被禁的零組件。

報導說，未上市的雲端運算公司也提供使用美國高階晶片的管道。由原輝達和阿里雲員工成立位於上海的智星雲，可供他人使用八塊輝達A100晶片，每小時收費10美元。

中國AI公司仍能夠持續取得輝達關鍵高階晶片和其他尖端技術的能力，凸顯美國落實對中國實施貿易限制所面臨的挑戰。

去年10月，華府禁止美國企業向中國企業出售先進的晶片製造設備和A100在內的高階半導體，擴大貿易限制至黑名單以外的範圍。

一位熟悉AI公司運作的業主向金融時報透露：「科大訊飛無法購買輝達晶片，但這不是問題，因為可以用租的，並在其他公司的電腦叢集上訓練我們的資料集。」

他說：「這就像租車系統。你不能把晶片帶出設施…但你可以購買CPU或GPU的時間來訓練模型。」

晶片 AI 雲端

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