俄烏戰爭讓太平洋國家警惕 美更易孤立中國

美國在西太平洋和南海部署軍力，維持地區和平與安全。(美聯社)

俄羅斯全面入侵烏克蘭 滿週年的時刻，日、韓、菲等第一島鏈國家對中國態度出現重大改變。中國國家主席習近平對俄羅斯總統普亭的支持，也為美國和太平洋盟國鞏固關係鋪平道路。

美國有線電視新聞網（CNN）今天分析，在過去數月內，日本 承諾將國防開支加倍，並向美國購買遠程武器；南韓認知台灣海峽穩定對其安全至關重要；菲律賓宣布增加開放4個軍事基地供美軍使用，並正討論與澳洲、日本和美國在南海展開聯合巡邏。

導致中國在自家後院日益遭到孤立的原因，包含北京 拒絕譴責莫斯科對烏克蘭的入侵，同時持續對台灣施加軍事壓力。

分析人士指出，就算沒有烏克蘭戰爭，上述狀況仍可能發生，但這場戰爭以及中國對俄羅斯的支持，導致這些狀況加速實現。

以日本為例，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratman School of International Studies）資深研究員布萊德福（John Bradford）表示，「日本人民當然早就注意到烏克蘭的局勢，這讓他們感覺，自己的國家比想像中更加脆弱。」日本民眾相信，最可能傷害他們的國家就是中國。

近年來，中國人民解放軍一直壯大陣容並推動現代化。北京昨天公布2023年軍事預算，將增加7.2%。這是近10年來，中國軍事預算首次連續3年增加，也讓外界擔憂，中國可能仿效俄羅斯，動用武力入侵台灣。

東京當局曾稱，台海兩岸和平對日本安全至關重要，但現在看來，這個問題的急迫性實屬空前。

布萊德福說，「多年來日本一直在強化防禦態勢。烏克蘭局勢成為（首相）岸田文雄新國家安全戰略關鍵要素，烏克蘭戰爭讓日本當局在政治上更容易進行戰略調整」。

與此同時，南韓領導階層也正以類似觀點觀察台灣局勢。

南韓外交部長朴振最近告訴CNN，「台灣海峽和平穩定是朝鮮半島和平穩定的基本要素，也是區域整體的安全繁榮所不可或缺」。

首爾擔心，一旦美國軍隊因台灣問題捲入與中國的衝突，就會讓北韓領導人金正恩覺得有機可乘。

這導致人們開始呼籲南韓強化自身防衛能力，部分人甚至呼籲發展自己的核武。

這種狀況也促使首爾和東京在防務問題上更加緊密合作，包括與美國一起舉行聯合海軍演習。

目前，菲律賓正與美國、澳洲和日本針對南海聯合巡邏進行談判。中國宣稱擁有南海主權，占據多座菲律賓也聲稱擁有主權的島嶼。

分析人士認為，在菲律賓問題上，中國可說是咎由自取。菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）立場一直頗為親中，但中國從未真正對此表示感激；現任總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）則是公開展現渴望與美國及其盟友合作的態度。

太平洋論壇（Pacific Forum）海事安全主任、東京國際大學（Tokyo International University）助理教授歐丹尼爾（Jeffrey Ordaniel）說，小馬可仕政府「很難證明配合北京政策偏好是合理決定，因為前任政府的嘗試並未得到回應」。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）印太國防政策專家赫辛格（Blake Herzinger）說，「北京的持續霸凌」，包括2月6日1艘中國海警船在具爭議的南海以「軍事級雷射光」照射正進行補給任務的菲國海防船、導致水手暫時失明的事件，只會讓盟國轉向華盛頓，「以建立更堅固的聯盟」。

分析人士說，中國對菲律賓的施壓，也在南海的另一側產生影響。

歐丹尼爾認為，「針對美國提升區域影響力的計畫，新加坡和越南也變得更加開放，因為他們不希望中國稱霸整個東南亞。」