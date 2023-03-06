全球晶片今年銷售額料減5% 中國需求緩解歐美衰退

安聯貿易最新研究報導，全球半導體市場銷售額今年料將下滑約5%，中國的需求不足以彌補歐美的衰退。(路透)

路透引述安聯貿易最新研究報導，全球半導體市場銷售額今年料將下滑約5%，占其中八成的消費電子、電腦及電訊產業都會衰減。

報告指出，只有當從零售商到消費電子公司再到半導體設計和生產等環節的庫存全都去化完成後，市場對半導體的需求才有機會回升。

不過，報告也提到中國大陸的消費者可能會帶動半導體市場較快復甦，中國是全球電子設備基地，又是最大的智慧手機 及第二大電腦消費市場，這兩個領域都將受惠於大陸鬆綁防疫措施和大陸消費者的超額儲蓄，有助於緩和歐洲和北美市場受高通膨打擊所導致購買力下滑之勢。

報告指出，目前來看，中國大陸對半導體的需求仍不足以提高2023年的整體出貨量，但任何消費層面的重大積極驚喜都可能加速半導體需求的復甦。

如此一來，亞太地區因占全球75%的半導體製造產能和90%半導體，所處形勢將最為不利。報告指出，安聯貿易對亞洲主要晶片 出口市場的半導體貿易差額和出口比率進行分析，發現台灣、南韓 、新加坡、馬來西亞、菲律賓和日本面臨的風險最大。其中以南韓受到打擊最重，理由是記憶晶片的依賴程度相對較高。

報告中分析，半導體價格下跌及晶片供應增加對中國大陸是好消息。大陸2021年半導體進口額達4,330億美元，晶片帶來的貿易逆差達2,780億美元。零部件價格下跌，多少 可減輕電腦及智慧手機製造商的負擔，尋求更換或升級資訊科技設備的企業及消費者也將會感受得到。