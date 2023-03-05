中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國全國人大會議5日在北京開幕，國務院總理李克強（右）發表任內最後一份政府工作報告。開幕結束後，中國國家主席習近平（左）主動與李握手，這一握也象徵李克強即將結束十年總理任期。（美聯社）

中國國務院總理李克強 5日向14屆全國人大一次會議做政府工作報告時，首次提出「完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化」，顯示中國對台政策趨於溫和，更加注重交流與「和平發展」。

李克強今年政府工作報告涉台全文為：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。」

避開政治性 未提不放棄武力選項

回顧過去幾年的報告，李克強2021年曾提出「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策」；2020年則提出「保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施」。今年關於台灣同胞福祉的表述，語意上更進一步，並提出共同弘揚中華文化。

政治大學東亞所特聘教授王信賢表示，李克強的政府工作報告涉台內容就是中共 20大政治報告的濃縮，但較政治性部分基本不談，例如不放棄武力選項就沒提。過去中國的政府工作報告較少提到「弘揚中華文化」，對岸涉台團隊想要強調兩岸「同」的部分、找台灣民眾可接受跟「中華」有關的東西。接下來中國涉台工作，「一國兩制」會稍微淡一點，因為這是「異」，現階段就是「求同」。

兩制台灣方案 未來會有具體設計

中國全國人大代表、北大台研院院長李義虎接受中評社訪問時指出，照顧台灣同胞利益福祉會是未來中國對台灣方案設計的重要內容。中國奉行「以人民為中心」的理念，同時也堅持「兩岸一家親」。中共20大報告提出，「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞」，在這方面，未來的「兩制」台灣方案中一定會有具體設計。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，去年中國發布的第3份「台灣問題白皮書」，提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，正式吹起推進統一的號角，如今總體方略已分別寫入中共黨和政府的文件中，完成「三步走」。

陸委會籲北京 正視兩岸互不隸屬

張五岳說，總體方略提出後，中國主觀上希望在2049年以前解決台灣問題，不會容忍兩岸關係「只交流卻不促統」。但考量內外諸多因素，包括美中關係、台灣即將大選等等，北京也不會冒進。他認為，中國要的是穩步推進統一，絕對不是大躍進。