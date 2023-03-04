共和黨保守派年會 龐培歐、海理暗諷川普不接地氣

美國前國務卿龐培歐3日在共和黨保守派年會「保守派政治行動會議」發表演說。歐新社

川普 政府的國務卿龐培歐 和駐聯合國大使海理都有意代表共和黨 問鼎2024年大選，他們3日在共和黨保守派年會「保守派政治行動會議」（CPAC）暗諷前總統川普，批評「名人領袖」不接地氣，並指出共和黨一直在輸掉本可獲勝的選舉，敦促政黨在2024年大選前修正路線。

不過，龐培歐和海理不願指名道姓，凸顯潛在和已宣布參選大選的挑戰者所面臨風險，擔心失去川普鐵粉支持。海理是目前檯面上唯一正式宣布挑戰川普的共和黨知名人物。

龐培歐和海理談話是一個縮影，顯示川普宣布參選大選，及對手試圖巧妙扭轉川普在黨內主導的態勢，並設法在令人不快且對手眾多的初選中脫穎而出。

龐培歐在CPAC的下午演說表示：「我們不能變成左派，追隨擁有自己意識形態品牌政治的名人領袖，那樣的人自尊心脆弱且拒絕承認現實。」

海理上月開始競選活動，也主打類似主題，指出共和黨過去八次選舉有七次輸掉。她說：「我們的目標正確，但未能取得大多數美國人信任。現在這種狀況結束了。如果您厭倦落敗，請相信新一代。如果您想贏，請和我站在同一陣線。」

儘管海理整場演說獲得禮貌性的掌聲，但在她走進會場時仍有多名與會者反覆高喊「川普、川普」。

海理和龐培歐是少數參加今年CPAC的重量級人物，佛州州長德桑提斯、前副總統潘斯和聯邦參議員史考特都沒有出席。