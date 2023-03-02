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五角大廈：解放軍在印太區域「危險攔截」 是惡意行動

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）2日參加智庫座談時，談到解放軍在區域的危險攔截行動，是解放軍的脅迫與惡意行動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）2日參加智庫座談時，談到解放軍在區域的危險攔截行動，是解放軍的脅迫與惡意行動。（華盛頓記者張文馨／攝影）

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）2日參加智庫座談時，談到解放軍在區域的危險攔截行動，澳洲加拿大和美國都碰過，這不是單一事件，是一種危險且不穩定的行為模式，是解放軍的脅迫與惡意行動。

此外，瑞特納表示，中方將關閉對美軍事溝通管道作為一種表達不滿的手段，這既不穩定且危險，美方認為雙邊應更好地管理此事。

美中因高空偵察氣球而陷入關係緊張，三個月來在南海也爆發兩次軍機空中遭遇事件。

多家媒體上月24日報導，一架掛載四枚空對空飛彈的解放軍殲11戰鬥機在南海伴飛一架美國海軍P-8巡邏機，兩機機翼一度差距僅500英尺（約152公尺）；解放軍空軍對美軍喊話，揚言進入中國領空就會攔截，且美國要負擔全部責任。

瑞特納表示，「解放軍越來越有能力...越來越願意冒險，更願意以過去從未見過的軍事手段來行動，表現在不安全的攔截上。」他說，尤其是空中，針對美國與盟友和夥伴，澳洲、加拿大和美國，都碰過解放軍的騷擾與攔截。

瑞特納表示，諸多危險行為不是單一事件，是一種行為模式，這是危險的、不穩定的，一個接一個，美國稱之為解放軍在區域的脅迫與惡意行動。

瑞特納說，解放軍可能試著脅迫或霸凌，但應足夠明智，不會挑起爭端；美國不會被嚇退，會持續在國際法允許之處執行任務，並希望全世界都這麼做。

此外，瑞特納表示，在2030年前嚇阻中國進犯台灣，「我認為我們可以做到」，但不容易且挑戰很大；美國正在強化嚇阻力量，以確保北京認為「侵略成本高到不可接受」。

解放軍 澳洲 加拿大

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