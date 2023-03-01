我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

整理包／目前哪些地方已對TikTok實施禁令或限制？

編譯林奇賢／綜合1日電
許多國家都對短影音平台TikTok保持戒心。(美聯社)
許多國家都對短影音平台TikTok保持戒心。(美聯社)

TikTok（國際版抖音）母公司字節跳動長期堅稱用戶數據不會落入北京政府手中，但許多國家仍對這個短影音平台保持戒心。以下為美聯社整理已對TikTok實施部分和全面禁令的國家或政治實體。

台灣

2022年12月，在聯邦調查局（FBI）示警TikTok構成國安風險後，台灣政府禁止公部門使用TikTok，包含手機、平板、桌機在內的政府裝置，都不准使用中國大陸開發的軟體，例如TikTok、陸版的抖音或小紅書。

美國

本周，美國政府在資料安全考量下，要求聯邦各局處在30天內刪除裝置和系統內的TikTok。這項禁令僅適用於政府裝置，但一些美國議員正提倡全面禁用。另外，在美國50州，超過一半州政府也已在公部門裝置禁用這款應用程式（App）。

加拿大

繼美國之後，加國政府2月27日宣布政府發放的裝置不得使用TikTok，認為這會對隱私和安全造成「不能接受的」風險。政府員工未來也不能下載TikTok。

歐盟

歐洲議會、歐盟執委會、歐盟理事會這三大歐盟機構已對工作裝置上的TikTok實施禁令。歐洲議會的禁令是在2月28日宣布，3月20日生效，並建議歐洲議員和公部門員工把他們個人裝置的TikTok刪掉。

印度

印度政府2020年出於隱私和安全的考量，對TikTok和包含微信在內的數十個中國大陸的App實施禁令。此舉發生在中印邊境爆發衝突不久之後，當時20名印度軍人死亡、數十人受傷。當局曾給這些App遭禁用的公司一個機會，回應隱私和安全要求的問題，但在2021年1月卻升級成永久禁令。

巴基斯坦

自2020年10月以來，巴國當局至少暫時禁用TikTok四次，理由是TikTok散布不道德的內容。

阿富汗

神學士（Taliban，亦稱塔利班）政權2022年禁用TikTok和遊戲絕地求生（PUBG），理由是保護年輕人「不被誤導」。

TikTok 歐盟 隱私

上一則

美貿易代表署報告：將聯手盟友 抗中不公平貿易

下一則

國務院批准 售台數百F16飛彈

延伸閱讀

眾院外委會通過法案 授予拜登禁TikTok權力

眾院外委會通過法案 授予拜登禁TikTok權力
TikTok遭美加封殺 中國媒體：政治操弄起不了作用

TikTok遭美加封殺 中國媒體：政治操弄起不了作用
眾院外委會通過 授權拜登禁用TikTok等中國軟體

眾院外委會通過 授權拜登禁用TikTok等中國軟體
跟進美加禁TikTok 除了歐洲議會 這國家擔心有間諜

跟進美加禁TikTok 除了歐洲議會 這國家擔心有間諜

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

2023-02-27 02:30
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
蔡天鳳「魂魄四散」 招魂師嘆「不招魂恐永不超生」

蔡天鳳「魂魄四散」 招魂師嘆「不招魂恐永不超生」