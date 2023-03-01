整理包／目前哪些地方已對TikTok實施禁令或限制？

許多國家都對短影音平台TikTok保持戒心。(美聯社)

TikTok （國際版抖音）母公司字節跳動長期堅稱用戶數據不會落入北京政府手中，但許多國家仍對這個短影音平台保持戒心。以下為美聯社整理已對TikTok實施部分和全面禁令的國家或政治實體。

台灣

2022年12月，在聯邦調查局（FBI）示警TikTok構成國安風險後，台灣政府禁止公部門使用TikTok，包含手機、平板、桌機在內的政府裝置，都不准使用中國大陸開發的軟體，例如TikTok、陸版的抖音或小紅書。

美國

本周，美國政府在資料安全考量下，要求聯邦各局處在30天內刪除裝置和系統內的TikTok。這項禁令僅適用於政府裝置，但一些美國議員正提倡全面禁用。另外，在美國50州，超過一半州政府也已在公部門裝置禁用這款應用程式（App）。

加拿大

繼美國之後，加國政府2月27日宣布政府發放的裝置不得使用TikTok，認為這會對隱私 和安全造成「不能接受的」風險。政府員工未來也不能下載TikTok。

歐洲議會、歐盟執委會、歐盟理事會這三大歐盟機構已對工作裝置上的TikTok實施禁令。歐洲議會的禁令是在2月28日宣布，3月20日生效，並建議歐洲議員和公部門員工把他們個人裝置的TikTok刪掉。

印度

印度政府2020年出於隱私和安全的考量，對TikTok和包含微信在內的數十個中國大陸的App實施禁令。此舉發生在中印邊境爆發衝突不久之後，當時20名印度軍人死亡、數十人受傷。當局曾給這些App遭禁用的公司一個機會，回應隱私和安全要求的問題，但在2021年1月卻升級成永久禁令。

巴基斯坦

自2020年10月以來，巴國當局至少暫時禁用TikTok四次，理由是TikTok散布不道德的內容。

阿富汗

神學士（Taliban，亦稱塔利班）政權2022年禁用TikTok和遊戲絕地求生（PUBG），理由是保護年輕人「不被誤導」。