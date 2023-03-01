TikTok遭美加封殺 中國媒體：政治操弄起不了作用

在多國大受年輕人歡迎的大陸抖音（海外版稱TikTok）遭美加等國封殺。（美聯社）

繼美國國會、歐盟委員會要求員工卸載公務設備中的TikTok （抖音海外版）後，加拿大 政府也跟進動作，美國白宮 還發出了最後通牒。中國媒體引述數據稱加拿大18至24歲年輕人中，有76%的人擁有TikTok帳戶，美國大學生則稱禁令不會起太大作用。

新民晚報報導，去年12月，美國國會通過《禁止在政府設備上使用TikTok法案》。現在，白宮要求在30天內清除聯邦機構設備和系統中TikTok。路透稱，這份最後通牒同樣是以「保護美國資料安全」為理由。本月早些時候，美國副總檢察長麗莎．默納克也警告美國人不要使用TikTok。

針對政府機構，的確可以依靠一紙禁令，但想借「安全隱患」來影響普通人將是一廂情願。

報導引述加拿大麥克馬斯特大學數字社會公共政策碩士專案執行主任瓦斯．貝德納爾表示，加拿大監管機構針對TikTok的調查不太可能迫使加拿大人重新考慮他們對TikTok的使用。去年春天進行的一項調查顯示，大約有26%的加拿大成年人使用TikTok，高於兩年前的15%。在18至24歲年輕人群體中，有76%的人擁有TikTok帳戶。

而在美國，約有1億多美國人熱衷於在TikTok上分享生活中的喜怒哀樂。有消息稱，北達科他州高等教育委員會正在考慮在全州禁止TikTok接入校園無線網路。對此，北達科他州州立大學學生格蕾絲．羅賓遜就認為禁令不會起太大作用。

「如果它被禁止入網，我們總會有辦法繞過它，而不是在校園裡不用它」。還有學生指出，甚至連校方在TikTok上都擁有多個官方帳號，並熱衷於借助這一平台自我宣傳。如果禁用TikTok，學生社團招新，甚至學校招生都會受到影響。

而這些國家的政客要想觸及本國的年輕人群體，瞭解民眾的所思所想，TikTok無疑也是合適、便捷的管道。

針對加拿大跟風美歐而採取的禁令，TikTok的發言人回應稱，加拿大政府只是在美歐引入相關禁令後採取類似行動，並沒有引用任何具體的安全問題或者與他們聯繫提出問題。這種只跟風而不解決問題，甚至根本就是在回避的態度，在TikTok方面看來十分奇怪。

美國國家公共電台援引喬治城大學法學教授阿努帕姆．錢德的話指出，並沒有任何證據證明中方在收集和利用TikTok美國用戶的資料。在他看來，定位跟蹤本就是社交媒體應用程式的一項標準功能。天氣應用程式也是如此，包括手機中的許多其他應用程式，無論它們是否來自中國。

他說，如果政府當真想要解決手機應用程式定位跟蹤功能可能存在的隱患，「應該是通過全面的隱私規則或法律，而不是以這種臨時的裝腔作勢」。

他說，如果中國的情報機構想要收集美國特定國家雇員的資訊，它大可不必通過TikTok。錢德認為，這是一種對國家安全的政治化操弄。說外國政府是一種威脅，告訴人們「我在保護你不受某個外國政府的影響」，「我們應該謹慎對待這種政治化的操作。這種操作為了達到其政治目的，其渲染的威脅已經遠遠超過了實際情況」。