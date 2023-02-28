美駐中大使：北京對民主國家同盟力量感到意外

美駐中大使伯恩斯。美聯社

美駐中大使伯恩斯表示，美國與日本 、菲律賓等印太盟友關係強化、澳英美安全協議等等加強了華盛頓在印太地區的地位，這種民主國家同盟力量讓北京 感到意外。

美國之音（VOA）今天報導，伯恩斯（Nicholas Burns）27日透過視訊參加美國商會主辦的一場研討會時，作以上表示。

伯恩斯強調，如果可能的話，美方確實希望在某些問題上與中國合作。但現在是必須處理分歧、追究中國責任，並在印太地區建立聯盟體系的時刻。

總統拜登（Joe Biden）也多次把美國與中國之間的戰略博弈定義為民主與專制之間的較量。

伯恩斯指出，美國與日本、菲律賓等印太盟友關係的強化、簽署「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）以及西方安全對話機制的建立等加強了華盛頓在印太地區的地位。「坦率地說，我認為中國人可能對我們所有民主國家的力量感到驚訝」。

伯恩斯說，他在提名確認聽證會告訴參議院外委會的成員，中國領導人相信東方正在崛起，西方、尤其是美國正在衰落。但現在美國在印太地區的地位得到加強。北約及歐盟開始以同樣的方式看待來自中國的威脅和競爭，這讓中國人感到吃驚。

他認為，儘管美國政治在很多方面處於兩極分化的狀態，但美國民主與共和兩黨在中國問題上的高度共識，是華盛頓與北京這個「非常困難的」政府打交道時的巨大優勢。

他說，「中國會試圖在國內分裂我們，就像他們過去試圖做的那樣。我們必須有紀律、有自我意識並保持戰略清晰，團結一致」。

伯恩斯表示，美國應該在印太地區與中國就軍力、經濟貿易及技術領域展開競爭。其中為了防止中國軍方和情報部門獲得美國的先進技術，美國對中國公司在美國的投資 範圍以及美國認為對國家安全很重要的技術的投資實行限制，這個問題將是今後美中關係中處於最核心的位置。