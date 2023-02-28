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美駐中大使：北京對民主國家同盟力量感到意外

中央社台北28日電
美駐中大使伯恩斯。美聯社
美駐中大使伯恩斯。美聯社

美駐中大使伯恩斯表示，美國與日本、菲律賓等印太盟友關係強化、澳英美安全協議等等加強了華盛頓在印太地區的地位，這種民主國家同盟力量讓北京感到意外。

美國之音（VOA）今天報導，伯恩斯（Nicholas Burns）27日透過視訊參加美國商會主辦的一場研討會時，作以上表示。

伯恩斯強調，如果可能的話，美方確實希望在某些問題上與中國合作。但現在是必須處理分歧、追究中國責任，並在印太地區建立聯盟體系的時刻。

總統拜登（Joe Biden）也多次把美國與中國之間的戰略博弈定義為民主與專制之間的較量。

伯恩斯指出，美國與日本、菲律賓等印太盟友關係的強化、簽署「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）以及西方安全對話機制的建立等加強了華盛頓在印太地區的地位。「坦率地說，我認為中國人可能對我們所有民主國家的力量感到驚訝」。

伯恩斯說，他在提名確認聽證會告訴參議院外委會的成員，中國領導人相信東方正在崛起，西方、尤其是美國正在衰落。但現在美國在印太地區的地位得到加強。北約及歐盟開始以同樣的方式看待來自中國的威脅和競爭，這讓中國人感到吃驚。

他認為，儘管美國政治在很多方面處於兩極分化的狀態，但美國民主與共和兩黨在中國問題上的高度共識，是華盛頓與北京這個「非常困難的」政府打交道時的巨大優勢。

他說，「中國會試圖在國內分裂我們，就像他們過去試圖做的那樣。我們必須有紀律、有自我意識並保持戰略清晰，團結一致」。

伯恩斯表示，美國應該在印太地區與中國就軍力、經濟貿易及技術領域展開競爭。其中為了防止中國軍方和情報部門獲得美國的先進技術，美國對中國公司在美國的投資範圍以及美國認為對國家安全很重要的技術的投資實行限制，這個問題將是今後美中關係中處於最核心的位置。

北京 投資 日本

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