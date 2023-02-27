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日媒：中國無人機遽增可能是對台海戰略

中央社東京27日專電

日媒報導，中國在東海及其周邊逼近日本領空的無人機運用情形遽增，這使得日本自衛隊機緊急升空次數增加。中國被認為是設想「台灣有事」（台海戰爭）才增加運用無人機。

日本讀賣新聞報導，為因應中國無人機遽增，日本航空自衛隊戰機緊急升空的次數從2013年9月以來共15次，其中2021年8月以來就有12次。一般認為，這是解放軍設想「台灣有事」的舉措，日本有必要鬆綁「領空遭入侵時使用武器」等的對策。

報導說，航空自衛隊戰機之所以緊急升空，主要是分析飛行途徑，研判可能領空遭侵犯。有防衛省官員證實，近年幾乎每天都可觀察到中國的無人機飛行在東海上空。

實際上，中國的無人機入侵日本「領空」僅一次，就是2017年5月在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）上空，研判是中國海警局所屬的小型無人機。

2013年9月是日本自衛隊為因應中國無人機第一次緊急升空，2017年5月與2018年4月也曾緊急升空，2019年與2020年次數是零。

2021年夏天開始情況有所變化。2021年8月、2022年7月和8月，中國的攻擊型無人機TB001現蹤東海上空，從東海通過沖繩縣宮古島與沖繩本島之間的宮古海峽，飛航在太平洋上空。今年1月，可長時間停留在高空的大型偵察無人機WZ7首度現蹤太平洋上空。

這些無人機飛行與設想「台灣有事」等的解放軍「反介入/區域拒止」（A2AD）戰略構想符合。一般認為，針對美國船艦等，解放軍的TB001是展開飛彈攻擊；WZ7是假想追蹤所實施的演習。

日本防衛省本月推論，過去有3次中國偵察用的氣球入侵日本領空。為因應氣球或無人機侵犯領空時的準備作業，自衛隊鬆綁使用武器標準，即使不屬正當防衛等情況，也可以予以擊落。

2017年5月，曾有無人機約停留5分鐘飛離了領空，但如果是在釣魚台上空等地點，無人機長時間停留，是否能予以擊落，政府很難做判斷。

曾擔任日本航空自衛隊航空總司令官的前空將武藤茂樹指出，中國正加速用於實戰的無人機運用，企圖實質支配釣魚台列嶼，在船艦入侵領海後，無人機侵犯領空情況很可能常態化。

日本 釣魚台 解放軍

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