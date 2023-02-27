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能源部指新冠病毒係中國實驗室洩漏 中：抹黑

中央社台北27日電
針對能源部最新推斷，COVID-19最有可能源於中國實驗室洩漏，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，病毒溯源是科學問題，不應被政治化。圖為武漢病毒研究所。(路透)
針對能源部最新推斷，COVID-19最有可能源於中國實驗室洩漏，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，病毒溯源是科學問題，不應被政治化。圖為武漢病毒研究所。(路透)

針對能源部最新推斷，COVID-19最有可能源於中國實驗室洩漏，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，病毒溯源是科學問題，不應被政治化。有關方面應停止翻炒「實驗室洩漏」論調及抹黑中國。

中國外交部下午舉行例行記者會。根據其官網，毛寧在回答外媒詢問時，作上述表示。

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毛寧宣稱，新冠（COVID-19）病毒溯源是科學問題，不應當被政治化。中方始終積極支持和參與全球科學溯源，「實驗室洩漏極不可能」是中國—世衛組織聯合專家在實地走訪武漢相關實驗室，並與相關科研人員深入交流的基礎上得出的「權威科學結論」。

她又說，這一結論「準確反映」在中國—世衛組織溯源聯合研究報告中，也得到了國際社會和科學界的「廣泛認可」。

毛寧表示，有關方面應當停止翻炒「實驗室洩漏」論調，停止抹黑中國，停止將溯源問題政治化。

華爾街日報報導，近期提供給白宮與國會重要成員的機密情報文件顯示，美國能源部從原先的「不確定」，改為推斷COVID-19「最有可能源於中國實驗室洩漏」。

據報導，能源部是在國家情報總監海恩斯（Avril Haines）辦公室一份2021年文件的更新內容中改變看法，加入聯邦調查局（FBI）行列，認為COVID-19病毒可能因中國實驗室事故而向外傳播。

能源部 世衛 華爾街

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