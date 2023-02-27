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共和黨眾議員：中國考慮給俄100架無人機和致命武器

編譯季晶晶／綜合26日電
美國擔心中國大陸向入侵烏克蘭的俄羅斯供應無人機。示意圖。(路透)
美國擔心中國大陸向入侵烏克蘭的俄羅斯供應無人機。示意圖。(路透)

英國金融時報報導，美國眾院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）表示，中國考慮提供俄羅斯100架無人機和其他武器。

在中俄領導人習近平和普亭可望舉行峰會的前夕，麥考爾接受美國廣播公司採訪時說，兩人的會晤「非常令人不安」，他們會討論武器運輸問題。他說，美國擔心北京升高對莫斯科的支持，「有情報通報他們考量派遣100架無人機進入俄羅斯」，也考量供應「其他致命武器」。

德國媒體明鏡率先報導，一家中國公司正在就向俄羅斯供應無人機進行談判。

美方官員已就提供武器的潛在後果向中國發出公開警告。美國國務卿布林肯上周末與中國最高外交官員王毅在慕尼黑安全會議上碰面，指北京正「強烈考慮」供應包括彈藥在內的「致命援助」。但美方沒有提出任何證據來支持這種說法，儘管布林肯說「進一步訊息很快會公布」。

美國總統拜登的國安顧問蘇利文周日在多場採訪表示，北京還沒有向俄羅斯運送任何武器。他補充說：「北京必須自行決定怎麼走，是否提供軍援。但如果走上這條路，中國將付出實質代價。」

北京 俄羅斯 布林肯

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