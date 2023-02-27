共和黨眾議員：中國考慮給俄100架無人機和致命武器

美國擔心中國大陸向入侵烏克蘭的俄羅斯供應無人機。示意圖。(路透)

英國金融時報報導，美國眾院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）表示，中國考慮提供俄羅斯 100架無人機和其他武器。

在中俄領導人習近平和普亭可望舉行峰會的前夕，麥考爾接受美國廣播公司採訪時說，兩人的會晤「非常令人不安」，他們會討論武器運輸問題。他說，美國擔心北京 升高對莫斯科的支持，「有情報通報他們考量派遣100架無人機進入俄羅斯」，也考量供應「其他致命武器」。

德國媒體明鏡率先報導，一家中國公司正在就向俄羅斯供應無人機進行談判。

美方官員已就提供武器的潛在後果向中國發出公開警告。美國國務卿布林肯 上周末與中國最高外交官員王毅在慕尼黑安全會議上碰面，指北京正「強烈考慮」供應包括彈藥在內的「致命援助」。但美方沒有提出任何證據來支持這種說法，儘管布林肯說「進一步訊息很快會公布」。

美國總統拜登的國安顧問蘇利文周日在多場採訪表示，北京還沒有向俄羅斯運送任何武器。他補充說：「北京必須自行決定怎麼走，是否提供軍援。但如果走上這條路，中國將付出實質代價。」