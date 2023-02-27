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跨黨參議員呼籲拜登 禁止飛越俄領空班機在美起降

中央社／華盛頓26日綜合外電報導
聯邦參院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲（圖）與共和黨籍重量級議員里契（Jim Risch）日前呼籲，總統拜登政府應禁止飛越俄羅斯領空的中國和其他國家航空公司在美國機場起降。(Getty Images)
聯邦參院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲（圖）與共和黨籍重量級議員里契（Jim Risch）日前呼籲，總統拜登政府應禁止飛越俄羅斯領空的中國和其他國家航空公司在美國機場起降。(Getty Images)

聯邦參院外交委員會民主黨籍主席梅南德茲（Robert Menendez）與共和黨籍重量級議員里契（Jim Risch）日前呼籲，總統拜登政府應禁止飛越俄羅斯領空的中國和其他國家航空公司在美國機場起降。

路透報導，梅南德茲和里契在一封信中敦促拜登政府確保沒有任何飛越俄國領空的商業航空公司飛機抵達美國境內機場，或從美國機場起飛。

他們也在信中建議政府「公開強力勸導美國人、公民和永久居民不要搭乘飛越俄羅斯領土的班機」。

美國的航空公司和部分外國業者目前不得飛越俄羅斯領空。俄羅斯去年2月24日開始入侵烏克蘭，美國因此於3月禁止俄羅斯飛機飛越美國領空，俄羅斯隨後也禁止美國的航空公司飛越俄國領空。

梅南德茲和里契在寫給國務卿布林肯（Antony Blinken）和運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）的信中說：「當前情勢的另一衍生現象，就是比起其他願與俄羅斯往來國家的航空公司，美國的航空公司已陷入競爭劣勢。」白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也收到這封信的副本。

目前，美國的航空公司從美國中轉韓國仁川飛往中國上海；中國的航空公司則可經過俄羅斯領空直飛美國。

國務院不予置評。中國駐華府大使館也尚未回應。

美國航空協會（Airlines for America）稱許這封信「強調了業界長期關切的飛越俄國領空一事，這讓美國的客運及貨運航空公司直接陷入競爭劣勢」。美國航空協會成員包括美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）等業者。

美國航空協會響應梅南德茲和里契的主張，「呼籲政府採取緊急行動，確保飛越俄羅斯的外國航空公司不得於美國機場起飛、降落或中轉」。

梅南德茲和里契也希望拜登政府禁止美國公務人員搭乘會航經俄羅斯領空的班機出差。

他們在信中寫道：「美國人飛越俄羅斯領空的風險確實存在，例證之一是俄國支持的分離主義分子擊落馬來西亞航空公司班機，導致機上298名乘客全數喪生，或白俄羅斯政府利用假的炸彈警報，命令航經境內的瑞恩航空（Ryanair）班機降落，以便拘捕特定乘客。」

他們寫道：「政府現在採取先發制人的行動，將保護美國人遠離這些重大風險，同時斷絕俄羅斯政府的一個資金來源，並解決讓美國企業陷入外國競爭劣勢的不公平現象。」

白俄羅斯 機場 俄國

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