西方戰車尚未發威 但3種武器已改變俄烏戰爭走勢

高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。（美聯社）

各界關注西方主力戰車或愛國者防空系統可能如何影響俄烏戰爭結果，但這些系統尚未投入烏克蘭 作戰，美國有線電視新聞網（CNN）介紹3種已協助改變戰爭走勢的武器如下：

標槍飛彈（Javelin）

俄羅斯 全面入侵烏克蘭之初，雙方戰士都預期俄羅斯裝甲縱隊幾天內就會開始駛進烏克蘭首都基輔（Kyiv）。烏軍需要能減弱那波攻勢的某種武器，他們找到標槍飛彈─靠單兵就能部署的肩射導引反戰車飛彈。

便於使用是這款飛彈吸引人的原因之一。與雷神公司（Raytheon）共同研發這款飛彈的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）解釋，發射時，射手得標定目標，接著標槍的控制發射裝置（CLU）會傳送一個發射前鎖定（lock-on-before-launch）的訊號給飛彈。

標槍飛彈是一種「射後不理」的武器，操作者發射完畢，就能趁飛彈飛往目標時，立即尋找掩護。

這在戰爭初期特別重要，當時俄羅斯人試圖進入都市地區，傾向留在縱隊內。標槍飛彈操作者可以從建築物或樹後發射，並在俄國 人能夠回擊前就離開。

根據洛克希德馬丁公司，標槍飛彈也善於鎖定俄國戰車的弱點─水平表面，因為飛彈射後軌道為曲線向上，接著從上而下落向目標。戰爭初期，可以看到俄國戰車砲塔被炸掉的影像，通常就是標槍飛彈的成果。

標槍飛彈的效果好到讓美國總統拜登（Joe Biden）在開戰2個半月後，就前往阿拉巴馬州的生產工廠，褒揚工人協助捍衛烏克蘭。

它的另一項優勢為政治接受度高，這在戰爭初期尤其適切。

加拿大安大略省布魯克大學（Brock University）副教授阿姆斯壯（Michael Armstrong）在研究報告網站「對話」（The Conversation）寫道：「它們的低成本和防禦用途，使其在政治上讓其他國家更易於提供。」

「相對地，對於運送戰機等較昂貴的攻擊型武器，各政府就意見分歧。」

海馬士（HIMARS）

海馬士全名為M142高機動性多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System），美國陸軍表示，這是一款「全方位、實戰驗證、全天候、24小時、殺傷性且反應靈敏的輪式精準打擊武器系統」。

簡言之，海馬士是一款5噸重卡車，上頭載者可以幾乎同時發射6枚火箭彈的發射箱，得以把炸藥彈頭送至比戰場前線更遠處，接著快速轉變陣地以避開回擊。

美國戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）國際安全計畫（International Security Program）資深顧問坎西恩（Mark Cancian）1月寫道：「如果標槍飛彈是戰爭初期的代表性武器，海馬士就是稍後階段的代表。」

海馬士發射的彈藥名為導引多管火箭系統（Guided Multiple Launch Rocket System），射程介於70至80公里，其GPS（全球衛星定位系統）導引系統讓它極度精確，可達到射擊目標約10公尺範圍內。

俄羅斯記者沙本柯夫（Roman Sapenkov）去年7月表示，他在當時仍遭俄軍占領的烏克蘭南部赫松（Kherson）機場，目睹海馬士空襲一座俄軍基地。他寫道：「整批5或6枚火箭幾乎是落在同一個點上，我驚訝不已。」

以色列國防軍指揮參謀學院（Israel Defense Forces Command and Staff College）教授韓金（Yagil Henkin）為美國陸戰隊大學出版社（Marine Corps University Press）撰文時寫道，海馬士有兩種重要效果。

其一，海馬士的攻擊迫使「俄羅斯人把彈藥庫遷往更遠的後方，因而減少俄國砲兵在前線附近的可用火力，並使後勤支援變得更加困難」。

其二，使用這種長程火箭來打擊橋梁等目標，阻礙了俄方的補給行動。

海馬士系統由洛克希德馬丁公司在美國生產並擁有專利。

拜拉克塔TB2（Bayraktar TB2）無人機

這款由土耳其設計的無人機被用於烏克蘭戰爭，使其成為全球最知名的無人飛行載具（UAV）之一。它的價格相對便宜、使用現成零件製成、具有巨大殺傷力，還會錄影擊殺過程。

這些影音展現出拜拉克塔TB2無人機如何使用攜帶的飛彈、雷射導引火箭、智能炸彈，來摧毀俄軍的裝甲車、砲兵和補給線。

美國外交政策研究所（FPRI）資深研究員史坦（Aaron Stein）在智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）網站寫道：「TB2影像瘋傳，是TikTok世代現代戰爭的完美例子。」

史坦寫道，拜拉克塔TB2無人機不是「法寶」，但也「夠好了」。

它的缺點是缺乏速度、容易被防空系統打下，戰場數據似乎證明此事，根據開源情報網站Oryx，烏克蘭收到的40至50架TB2當中，已有17架在作戰時被毀。

但史坦表示，這款無人機損失數量雖大，它低廉的成本更為重要，便宜代表這些無人機能相對容易被取代。

烏克蘭在戰前就著手計劃設立這款無人機的組裝線，而且使用無人機可能也救了烏克蘭飛行員的性命，因為否則就得由他們出任務。

烏克蘭最近的報告指出，TB2可能將扮演較為次要的角色，因為俄軍已找到方法對付它，但TB2的粉絲說它已在烏克蘭處境最危險時發揮功效。

美國海軍分析中心（Center for Naval Analyses）俄羅斯研究計畫兼任資深研究員班迪特（Sam Bendett）在戰爭之初告訴CNN，TB2擊殺俄軍的影片「大大提振士氣」，「這是一項公關勝利」。

TB2甚至還有一支專屬的MV，這就是它在烏克蘭人心目中的地位。