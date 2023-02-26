我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

中國再傳採礦事故 四川巴中礦山5死3重傷

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

中央社華盛頓26日綜合外電報導
拜登政府出手打擊疑似中國對俄羅斯的軍事支援。商務部轄下工業暨安全局（BIS）24日宣布，將5家中國企業列入制裁實體清單。（美聯社）
拜登政府出手打擊疑似中國對俄羅斯的軍事支援。商務部轄下工業暨安全局（BIS）24日宣布，將5家中國企業列入制裁實體清單。（美聯社）

拜登政府出手打擊疑似中國對俄羅斯的軍事支援。商務部轄下工業暨安全局（BIS）24日宣布，將5家中國企業列入制裁實體清單。

中國財新網報導，這5家企業分別是AOOK Technology Ltd、北京天泰科技發展有限公司（Beijing Ti-Tech Science and Technology Development Co.）、北京昀澤科技有限公司（Beijing Yunze Technology Co., Ltd.）、和德宇航技術有限公司（China HEAD Aerospace Technology Co.）與其法國和荷蘭子公司，以及長沙天儀空間科技研究院有限公司（Spacety Co. Ltd.）與其盧森堡子公司。

香港「南華早報」報導，美國商務部表示，這項行動是基於資料顯示，「這些企業對俄羅斯的軍事和/或國防工業基礎有顯著貢獻，並且介入與美國國家安全和外交政策利益相違背的活動」。

美國先前已將接近80家涉及俄羅斯「國防產業與戰爭行動」的俄國企業列入制裁。華府也已經數度警告北京，若供應莫斯科武器將承受「後果」。

北京 俄羅斯 商務部

上一則

蓋拉格：不排除全面制裁中共 加速深化與台合作

下一則

「健康不再是首要之務」…通膨侵蝕荷包 延後就醫大增

延伸閱讀

俄烏戰爭釀前蘇聯國家不安 布林肯訪中亞挖俄牆腳

俄烏戰爭釀前蘇聯國家不安 布林肯訪中亞挖俄牆腳
拜登：北京和平方案僅俄受益 由中國來調停不合理

拜登：北京和平方案僅俄受益 由中國來調停不合理
法、白俄總統將訪中 馬克宏排4月初 盧卡申科28日到

法、白俄總統將訪中 馬克宏排4月初 盧卡申科28日到
新聞評論／美軍研究「台灣淪陷」 蔡政府卻不容疑美

新聞評論／美軍研究「台灣淪陷」 蔡政府卻不容疑美

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
大型風暴「橄欖」本周將橫掃美國。圖為紐約州水牛城市區和車輛去年12月26日被埋在積雪中。(Getty Images)

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

2023-02-21 06:03
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
國防部政策次長卡爾。(歐新社)

五角大廈高官：中國軍政鴻溝巨大 習近平不相信軍隊

2023-02-20 13:07
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳遭狠心前夫家肢解 警：大腿肉被削至見骨

港名媛蔡天鳳遭狠心前夫家肢解 警：大腿肉被削至見骨
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
港名媛蔡天鳳疑在車內就遇害 後被前夫等抬至屋內肢解

港名媛蔡天鳳疑在車內就遇害 後被前夫等抬至屋內肢解
真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤