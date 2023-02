美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

拜登政府出手打擊疑似中國對俄羅斯的軍事支援。商務部轄下工業暨安全局(BIS)24日宣布,將5家中國企業列入制裁實體清單。(美聯社)

中國財新網報導,這5家企業分別是AOOK Technology Ltd、北京 天泰科技發展有限公司(Beijing Ti-Tech Science and Technology Development Co.)、北京昀澤科技有限公司(Beijing Yunze Technology Co., Ltd.)、和德宇航技術有限公司(China HEAD Aerospace Technology Co.)與其法國和荷蘭子公司,以及長沙天儀空間科技研究院有限公司(Spacety Co. Ltd.)與其盧森堡子公司。

香港「南華早報」報導,美國商務部表示,這項行動是基於資料顯示,「這些企業對俄羅斯的軍事和/或國防工業基礎有顯著貢獻,並且介入與美國國家安全和外交政策利益相違背的活動」。

美國先前已將接近80家涉及俄羅斯「國防產業與戰爭行動」的俄國企業列入制裁。華府也已經數度警告北京,若供應莫斯科武器將承受「後果」。