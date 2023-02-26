CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

CNN記者搭上美偵察機P8巡航南海上空，P8遭共機逼近攔截。（CNN）

美國記者搭美軍P8偵察機到南海上空採訪，遇到解放軍 機攔截。中國媒體人胡錫進評論稱，「看到CNN拍攝的影片，老胡就放心了」，證明解放軍在巡視、捍衛中國的海疆，九段線不是白畫的。

環球時報前總編輯胡錫進26日說，美軍不斷來南海挑釁，但是CNN的隨機跟訪證明了解放軍的對抗絕不會缺席，解放軍戰機能夠在距美軍偵察機約百多米的位置上實施警告驅離 ，足以對美軍飛機形成強大壓力。解放軍軍艦在靠近菲律賓的海域遊弋，「看到CNN拍攝的解放軍海空軍的雄姿，老胡就放心了」。

胡錫進表示，美軍允許CNN記者（按，另包括NBC與華爾街 日報等媒體）上P-8A偵察機，跟訪中國西沙群島，CNN記者也很得意，顯然想把美國在南海炫耀武力說成「航行自由」，向世界展現美軍高高翹起的尾巴。

但CNN恰好記錄下解放軍堅決、專業並且及時到達的對抗反應。這是非常強大的軍隊才能做到的行動。解放軍與美軍的博弈正在體系化，有力且有效。迅速出現到美國P-8A偵察機旁邊的解放軍戰機，它的背後是強大的發現能力、支援系統以及戰略決心。

CNN拍下的鏡頭傳遞出明確信號：中國絕對不會從這裡後退，美國在這裡搞霸權遊戲，它就要面對可能導致嚴重後果的風險。整個南海處於中國多個型號東風飛彈的射程之內，是在衝突一旦發生時美國軍艦必須躲避的「死亡之海」。

胡錫進稱，2001年，解放軍戰機在靠近海南島的海域上空與美國偵察機相撞後墜落，飛行員王偉犧牲，美軍EP-3偵察機迫降在海南機場。如果今天再發生這樣的事情，美軍偵察機或者不會有迫降的機會，或者迫降後也不會拆卸成幾塊還回美國。20年之後，南海軍事力量格局已經今非昔比。

南海島礁本來是為了民間事務建設的，但是如果美軍不斷威脅那些島礁，它們就需要變成能夠同時應對美軍威脅的戰鬥堡壘。要切實做到美軍在南海一出現，就遭到解放軍的嚴密圍堵，直到有一天他們劣勢得不好意思，不得不灰溜溜地夾起尾巴，對這片跟他們八竿子都打不著關係的水域實施戰略性離開。這將是一個漫長過程，我們（中國）要有足夠耐心和定力。