記者登美巡邏機飛南海 親身體驗解放軍戰機抵近警告

美軍P8巡邏機上載了多名美國記者前往南海上空採訪，圖為機上的CNN記者。窗外不遠處是中國戰機。（CNN）

中美在南海的對抗日益激烈。媒體報導，美軍P-8巡邏機24日在南海上空與解放軍 殲-11戰機近距離接觸，被中方戰機警告。在返程時又被中方軍艦警告。美軍官員表示，目前在南海類似事件幾乎天天都會發生，且愈來愈危險。

綜合CNN及華爾街 日報報導，涉事的美軍巡邏機當時搭載着多名美媒記者，飛進南海上空約6553米高度，距離西沙群島水域約48公里。西沙群島由約130個小環礁組成，當中最大一座建有中國軍事設施。

媒體稱，美方機師表示正在國際空域飛行，幾分鐘後，美巡邏機裝備4枚空對空飛彈的中國殲-11戰機靠近，兩機距離約150米。美機收到中國空軍的無綫電警告：「美國飛機，中國領空為12海里，不要再接近，否則你將承擔所有責任。」

美軍機師稱，當時兩機距離很近，美軍機師可以看到中國飛行員轉過頭來看着他們，並且辨認出尾翼上的紅星和裝備的飛彈，美機回應稱：「解放軍戰機，這是美國海軍P-8A…請你離開我的左翼，我打算向西飛。我請求你也這樣做。」中國戰機沒有回應，約15分鐘後離開。

而這架美國P8巡邏機在返航靠近菲律賓飛行時，還發現一艘中國海軍飛彈驅逐艦，同時收到警告：「美國飛機，這是中國海軍軍艦173。你在低空接近我。說出你的意圖」。

解放軍173號軍艦即長沙號驅逐艦，裝備了數十枚艦對空飛彈。

據央視25日報導，海軍護衞艦支隊巴彥淖爾艦、綿陽艦近日緊急奔赴南海某海域，圍繞對空防禦、對海打擊、防空反導等內容展開為期5天高強度訓練。報導稱，兩艦協同做好對空防禦，官兵依據「敵」情威脅情況，發射了數枚干擾彈實施防禦。

華爾街日報報導稱，美軍巡邏機平日經常飛越南 海，挑戰中國對南海的主權聲索並記錄中國人工島的情況。去年12月，一架中國戰機同樣在南海上空與一架美軍RC-135偵察機「危險相遇」，當時兩機僅相距約6米。北京智庫「南海戰略態勢感知」的數據顯示，今年1月美軍共出動64架次偵察機到南海偵察。

報導稱，對於美中機艦接觸，海軍負責印太空中巡邏的指揮官托拉森說：「長期趨勢來看，是中國戰機飛行員愈來愈具有侵略性。」

國防部印太事務助理部長瑞特納去年7月曾表示，若解放軍持續這麼做，爆發重大事件或意外是時間早晚問題。