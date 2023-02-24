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中國發表俄烏戰爭和平文件 學者：想重振國際影響力

特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。（取材自新華網）
中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。（取材自新華網）

針對中國外交部24日發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，中國政府的和平立場文件沒有改變，卻全面結合了它從2022年2月以來關於在烏克蘭的危機和戰爭的所有立場，連同它的大多數相關政策與行為。

時殷弘表示，北京必定明白，正以增進了的力度參與戰爭的雙方都不會在實質上理會中國的倡議，也不會讓中國在任何可能的未來談判中起一種關鍵的調停作用。

「然而我猜測，這項外交行動反映中國政府覺得必須在此關頭重申它自持的、對這戰爭的中立」，時殷弘指出，通過不僅抨擊北約、也與俄羅斯的行為相區別去維護和重振中國的某些國際影響。

中國社科院東歐俄羅斯研究所所長孫壯志則指出，中國一直做出自己的貢獻，其實，中國已經做了很多相關工作，包括在外交場合和相關國家協調立場；另外這個中方在聯合國，及一些國際會議中，明確表達中方意見。所以，中方確實始終站在和平一點，積極去勸和。

對於中國今天中方發表俄烏和平文件，就是為了解決危機，及一系列外交實踐，體現中國奉行和平的外交方針，就是中國始終秉持的是一種冷靜務實的態度。

中國反覆強調，要摒棄冷戰思維，強權政治，反對霸權主義和霸凌行徑。中國和俄羅斯和烏克蘭都保持溝通。因為這兩個國家也都是中國的戰略夥伴，也具有傳統的友好關係。所以希望無論現在還是未來啊，能夠繼續開展務實合作，國際社會更應團結共同努力，爲和平談判創造條件。

另，據央視新聞，中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵則表示，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。中方支持俄烏相向而行，盡快恢復直接對話。

戴兵在烏克蘭問題緊急特別聯合國大會上表示，烏克蘭危機已持續一年，殘酷的事實充分證明，輸送武器不會帶來和平，拱火澆油只會加劇各方矛盾，延長擴大衝突只會讓普通民眾付出更大代價，強調當務之急是推動盡快實現停火止戰，中方再次呼籲衝突當事方保持理性，克制衝動，避免危機進一步惡化甚至失控。

他說，烏克蘭危機是歐洲安全面臨的巨大挑戰。中方呼籲俄烏盡快停火，歐盟、北約、美國也要從俄羅斯開展接觸對話，實現歐洲中國共同安全。他說，「中方始終站在和平一邊，站在對話一邊，願繼續爲解決烏克蘭危機，盡早實現和平積極發揮建設性作用。」

戴兵強調，中方支持聯合國同歐盟根據聯合國憲章宗旨和原則開展合作，樂見歐盟加強戰略自主，在國際事務中發揮更大作用，爲維護世界和平與安全作出更大貢獻。

➤➤➤解決烏克蘭危機 中國外交部提停火和談等12項呼籲

➤➤➤中外交部促俄烏停火和談 非習近平名義「降低層級」

烏克蘭 聯合國 俄羅斯

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