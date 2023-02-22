對中委員會主席：盼夏天前在台開會 助麥卡錫規畫訪台

眾院「對中特別委員會」主席蓋拉格日前秘密訪台，拜會蔡英文總統等高層。他接受華郵專訪時透露，擬在今年夏天前在台灣舉辦聽證會，並回報結果給麥卡錫議長，作為明年台灣總統大選後訪台的參考。(美聯社)

聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）接受華盛頓郵報專訪表示，希望在夏天前到台灣舉行聽證會，其成果將有助眾院議長麥卡錫 （Kevin McCarthy）和民主黨領袖佛瑞斯（Hakeem Jeffries）規畫訪台行，若成行，可能的時間點為明年初台灣的總統大選後。

不過蓋拉格也說，「我不清楚麥卡錫議長有任何規畫中的訪台計畫，若麥卡錫想去自然能去，不可能讓北京 否決任何議員的出訪行程。」

特別委員會成員、聯邦眾議員惠特曼（Rob Wittman）日前透露，蓋拉格有意在台灣舉行聽證會，這樣做對全球和台灣來說，都很有意義。

麥卡錫、傑瑞斯 可能訪台

蓋拉格接受華郵 專訪時證實說，希望能在夏天前就在台灣開會，然後將成果匯報給麥卡錫，讓麥卡錫能更好地規畫訪台行；麥卡錫和傑瑞斯可能在明年總統大選後訪台。

蓋拉格在台曾會見蔡英文

華郵22日報導，蓋拉格以前任議長裴洛西（Nancy Pelosi）引發的效應為鑑，低調訪問台灣，4天的行程內，會晤了台灣國安高層，包含蔡英文總統、副總統賴清德、國防部長邱國正，以及情報首長等人。華郵的報導中也提到有位不具名的美國國防官員同時在台灣訪問，日前國防部副助理部長切斯才訪台返美，並參加20日的美台國安高層會議。

稱軍售延宕 讓台灣憂心

蓋拉格表示，「幾乎每一位我遇到的台灣官員都跟我說，俄羅斯侵略烏克蘭是一個警訊。」蓋拉格說，從這些領導者口中聽到最重大的事情是，他們擔心軍售交付延宕，這困擾著台灣人，令人無法接受；蓋拉格說，台灣正盡力達成每件美國所能要求的事情，來強化自身國防能力。蓋拉格提到，台灣的國防經費增加14%創下紀錄，國防預算更達GDP的2.4%，比歐洲國家平均2%更高。

華郵報導，這是蓋拉格首度台灣行，他驚艷於台灣政府面對北京威脅與解放軍急速成長的警覺性；他說，防止台灣遭受侵略以及第三次世界大戰的上上策，是對台灣挹注硬實力，逐步增加中國大陸國家主席習近平侵略台灣的成本。

蓋拉格說，他希望透過特別委員會，讓外界關注到提供武器給台灣的重要性；美國應盡全力提供台灣武器設備，以避免戰爭。

蓋拉格表示，沒人知道，習近平哪天早晨醒來後會決定要入侵，但應該盡快展開拒止部署。

蓋拉格21日投書華爾街日報描述訪台行，他引述與賴清德的對話，賴對蓋拉格比喻，若是打籃球一對一，中國共產黨可能會贏，但是對上一個美國領導的隊伍，北京不會獲勝；美國在衝突爆發前投資在印太區域的硬實力，並解決台灣200億美元的軍售交付延宕問題，會給盟友信心，並使敵人卻步。