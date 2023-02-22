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華郵：中國問題特別委員會主席 密訪台見蔡英文

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華郵：「中國問題特別委員會」主席 密訪台灣見蔡英文

中央社／華盛頓22日電
眾議院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格。（路透）
眾議院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格。（路透）

華郵22日獨家報導，擔任眾議院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）周末密訪台灣4天，期間晉見蔡英文總統。他也透露，眾院議長麥卡錫可能在2024年初台灣大選後訪台。

聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）、歐清傑（Jake Auchincloss）、傑克森（Jonathan Jackson）19日至23日訪問台灣，但其實同一個周末，眾院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格也正在台灣進行訪問。

蓋拉格返美後20日接受華盛頓郵報（The Washington Post）獨家專訪，訪問內容22日刊出。

根據報導，蓋拉格訪台期間晉見蔡總統，也與副總統賴清德、國防部長邱國正及情報首長會面。之所以低調訪問台灣，蓋拉格表示，是為了與台灣方面的會面能更富有成效，尤其是看到去年8月時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發的風波。

蓋拉格透露，訪台期間他見到的每位台灣官員，都會提到俄烏戰爭，指這場戰爭是對台灣的警鐘（wake-up call），讓台灣意識到儲存先進武器的需求。

蓋拉格呼籲美方，應竭盡全力提供台灣武器以避免戰爭。他說：「沒有人知道習近平是否及何時會一覺醒來，就決定要這麼做（攻台）。正因如此，我們更應儘快把拒止性部署就定位。」

談到麥卡錫（Kevin McCarthy）可能訪台傳聞，蓋拉格表示，他沒聽說麥卡錫有在積極籌畫訪問台灣（don’t know of any active plans），但若他想去，當然可以去。

蓋拉格指出，他計畫今年夏天之前在台灣舉行聽證會，結束後再向麥卡錫回報，這能為麥卡錫的訪問計畫提供更多資訊。

他透露，麥卡錫和民主黨非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）有可能在2024年初台灣總統大選後訪台。

不過，一位國會資深幕僚告訴中央社記者，眾議院規章並不允許委員會把資金運用在海外，因此過去從未有委員會召開過海外「田野聽證會」（field hearings）；取而代之，委員會成員會選擇率團進行海外訪問，或是在當地舉行圓桌會議等官方活動。

面對中央社詢問，中國問題特別委員會今天傍晚表示，蓋拉格打算率領跨黨派國會團訪問台灣，但目前還沒有正式計畫；至於中國問題特別委員會，包含田野聽證會的所有聽證會，都會依循眾議院規章在美國國內舉辦。

麥卡錫 眾院 眾議院

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