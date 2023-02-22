俄烏戰爭將滿1年 美放話：中國須在國際與俄擇一

俄烏戰爭將滿一年之際，美國財政部副部長艾迪耶摩（艾迪耶摩）21日在華府表示，美國及其盟友即將對俄羅斯 宣布更多新的制裁，中國大陸必須在國際體系或俄羅斯當中做出選擇。

美國之音報導，艾迪耶摩在美國外交關係協會表示，去年2月以來，美國總統拜登制定了支持烏克蘭的綜合戰略，包括阻止俄國 使用資金購買所需武器的能力，而這個戰略正在削弱俄羅斯的軍事機器。

艾迪耶摩表示，美國對俄羅斯的制裁，包含對俄羅斯總統普亭 的親信所採取的措施，也會影響普亭本人的個人財富。

艾迪耶摩說，「普亭沒有存款帳戶。俄羅斯經濟就是他的帳戶。透過打擊和遏制經濟，對他周圍的精英進行制約，我們認為這會對他個人財富產生影響」。

艾迪耶摩表示，俄羅斯正尋求繞過制裁的途徑，而「寄望中國不能解決俄羅斯面臨的挑戰」。

美國一直憂心中俄深化夥伴關係，並警告北京不要提供俄羅斯軍事支持，國務卿布林肯最近表示，情資顯示中方正考慮提供俄羅斯武器和彈藥等致命協助，並警告這將對中國帶來嚴重後果。

艾迪耶摩也警告大陸企業不要幫助俄國躲避制裁。他說，「我們正在警告中國和中國境內的公司，企圖逃避我們的金融制裁或出口管制，不僅會受到我國打擊，也會受到歐盟及其他經濟體打擊」。

艾迪耶摩表示，「中國必須做出選擇，是要成為占世界經濟50%的全球體系的一部分，還是要加強他們與俄羅斯的聯繫」。