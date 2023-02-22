我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed續抗通膨 史指連跌4日

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 2025年上路

俄烏戰爭將滿1年 美放話：中國須在國際與俄擇一

國際組／即時報導

俄烏戰爭將滿一年之際，美國財政部副部長艾迪耶摩（艾迪耶摩）21日在華府表示，美國及其盟友即將對俄羅斯宣布更多新的制裁，中國大陸必須在國際體系或俄羅斯當中做出選擇。

美國之音報導，艾迪耶摩在美國外交關係協會表示，去年2月以來，美國總統拜登制定了支持烏克蘭的綜合戰略，包括阻止俄國使用資金購買所需武器的能力，而這個戰略正在削弱俄羅斯的軍事機器。

艾迪耶摩表示，美國對俄羅斯的制裁，包含對俄羅斯總統普亭的親信所採取的措施，也會影響普亭本人的個人財富。

艾迪耶摩說，「普亭沒有存款帳戶。俄羅斯經濟就是他的帳戶。透過打擊和遏制經濟，對他周圍的精英進行制約，我們認為這會對他個人財富產生影響」。

艾迪耶摩表示，俄羅斯正尋求繞過制裁的途徑，而「寄望中國不能解決俄羅斯面臨的挑戰」。

美國一直憂心中俄深化夥伴關係，並警告北京不要提供俄羅斯軍事支持，國務卿布林肯最近表示，情資顯示中方正考慮提供俄羅斯武器和彈藥等致命協助，並警告這將對中國帶來嚴重後果。

艾迪耶摩也警告大陸企業不要幫助俄國躲避制裁。他說，「我們正在警告中國和中國境內的公司，企圖逃避我們的金融制裁或出口管制，不僅會受到我國打擊，也會受到歐盟及其他經濟體打擊」。

艾迪耶摩表示，「中國必須做出選擇，是要成為占世界經濟50%的全球體系的一部分，還是要加強他們與俄羅斯的聯繫」。

俄羅斯 普亭 俄國

上一則

俄羅斯暫停核武裁減條約 拜登稱犯下一大錯誤

延伸閱讀

普亭演講稱未對烏克蘭人民開戰 俄火箭轟烏南6死

普亭演講稱未對烏克蘭人民開戰 俄火箭轟烏南6死
王毅會普亭 中方發布通篇未提習近平將訪俄

王毅會普亭 中方發布通篇未提習近平將訪俄
跟普亭談烏克蘭 王毅：中方為政治解決發揮建設性作用

跟普亭談烏克蘭 王毅：中方為政治解決發揮建設性作用
普亭晤王毅 稱期待習近平訪俄

普亭晤王毅 稱期待習近平訪俄

熱門新聞

科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06
營養師預測，泡菜一類的發酵食品，會是2023年度消費者首選的「超級食物(superfood)」。(Pexels)

快看世界／營養師評選年度「超級食物」 第一名是它

2023-02-17 16:23
民間組織NIBBB在2021年12月22日升空的氣球，到了高空會膨脹到和一部家用汽車的大小。(取自NIBBB網站)

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

2023-02-18 02:30
大型風暴「橄欖」本周將橫掃美國。圖為紐約州水牛城市區和車輛去年12月26日被埋在積雪中。(Getty Images)

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

2023-02-21 06:03

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉

躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉
華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買
在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛