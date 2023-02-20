拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車

拜登總統在俄國侵烏前夕突然造訪烏克蘭，展現美國支持烏克蘭的決心。此行極為保密，僅有兩名記者隨行，圖為空軍一號20日抵達波蘭的機場。（路透）

拜登 總統20日突然造訪烏克蘭 首都基輔，看似一時興起，其實幕後策畫已長達數月之久，幾乎動員美國政府所有情報、國安和軍事單位，但過程保密到家，直到出發前不到48小時，拜登才親自批准整個行動計畫，成為史上第一位造訪非美軍或盟邦控制下之戰區的現任美國總統。

首位抵非美戰區總統

去年多位西方國家領袖相繼造訪基輔，表達對烏克蘭人民的支持。拜登當時就已起心動念，但直到本周在波蘭舉行的北約東翼九國領袖峰會，才給拜登製造了適當的機會。

美東時間周日清晨3時30分，總統車隊在夜色中駛離白宮 ，前往馬里蘭州的安德魯聯合基地；這次拜登捨棄了慣常搭乘的VC-25A總統專機(由波音747客機改裝)，而選擇了機型較小的C-32(軍用型波音757客機)。根據空軍網站，C-32用來服務副總統(空軍二號)、第一夫人、內閣與國會成員。

為了保密起見，這架雙引擎行政專機停在機場偏僻角落，機窗遮陽板全部拉下，升火待發。

隨員陣仗比平日精簡

4時15分，載有拜登總統的C-32終於起飛，無線電代號「SAM060」，代表「特別空勤任務」(Special Air Mission)，而不是慣用的「空軍一號」。拜登的隨員陣仗比平常精簡許多，只有國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)、白宮副幕僚長狄倫(Jen O'Malley Dillon)以及橢圓形辦公室主任托瑪西妮(Annie Tomasini)。當然，還有貼身護駕的特勤局幹員，以及手提俗稱為「核子足球」行動核彈發射裝置的軍職助理。

C-32讓航管無法追蹤

飛越大西洋之後，「SAM060」在德國美國空軍基地短暫停留加油，拜登並未下機。再次起飛後，這架C-32關閉了機上的自動詢答器(transponder)，使航管單位無法追蹤。大約一小時後，專機降落在波蘭熱舒夫(Rzeszow)機場，也就是過去一年來數百億元軍援裝備轉運往烏克蘭的大門。

拜登在這裡轉搭火車，又經過十小時的旅程，於當地時間周一上午8點鐘，終於安全抵達基輔，由美國大使迎接並陪同前往烏克蘭總統府馬林斯基宮(Mariinsky Palace)，會見澤倫斯基。

2記者隨行但沒收手機

為了保密，全程只有華爾街日報記者史迪姬（Sabrina Siddiqui）和美聯社攝影記者傅奇（Evan Vucci）隨行。另一方面，一小群駐烏克蘭記者稍早前接到通知，要他們於當地時間20日上午前往基輔市中心一家飯店，但完全不清楚採訪對象是誰。

史迪姬形容，白宮17日告知隨行記者拜登將訪問烏克蘭，並以安全因素為由要求記者保密；白宮18日電郵通知記者出發時間與地點，她在19日凌晨2時抵達安德魯空軍基地，並被沒收手機，直到拜登基輔行的尾聲，訪問美國駐基輔大使館時。

史迪姬報導，為了拜登來訪，基輔實施了比起其他領袖來訪時更大規模的交通管制，因此，美國總統來訪的消息自凌晨起就在基輔傳播。

不搭「野獸」改豐田休旅

烏克蘭正處於戰火之中，美軍在烏克蘭也沒有基地，凸顯這場訪問的安全風險；從烏克蘭總統府釋出的影片中可見，拜登的座車不是美國總統常用的黑色裝甲座車「野獸」（the Beast），而是一輛白色豐田休旅車。