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分析：列車出軌致毒物外洩 業者只顧賺錢

中央社紐約17日綜合外電報導
美國一列載有化學物質的火車2月3日出軌導致毒物外洩，這周又有列車在底特律附近出軌。美聯社
美國一列載有化學物質的火車2月3日出軌導致毒物外洩，這周又有列車在底特律附近出軌。美聯社

美國一列載有化學物質的火車2月3日出軌導致毒物外洩，這周又有列車在底特律附近出軌。對照1月底火車業者才宣布獲利創新高，專家認為意外迭生恐與業者過分逐利有關。

「紐約時報」指出，這次發生事故的業者「諾福克南方鐵路公司」（Norfolk Southern Railway）是北美規模最大的鐵路業者之一，1月底時財報稱經營獲利創新高。

當時公司執行長蕭奧（Alan H. Shaw）告訴股東目前營運狀況是2年多來最佳，豈料1周後就發生運載化學品的列車在俄亥俄州毗鄰賓州的東巴勒斯坦（East Palestine）鎮出軌，38節車廂翻覆引發沖天大火。有關單位證實車上數種有害人體化學物質外洩至環境。

這凸顯儘管貨運鐵路公司近年利潤大增，但在綿延22萬4000公里的鐵路運輸網上仍經常發生事故，當中更不乏嚴重事故。

根據最新的公司資料，諾福克南方鐵路的事故率過去4年逐年增加，且因他們與其他鐵路公司始終告訴股東能透過控管成本提高利潤，非但讓安全記錄變得更查，與此同時業者還在遊說，阻擋意在提高列車安全性的新規定。

出事的諾福克南方鐵路公司去年賺進30多億美元，用於鐵道維護的投資卻不到20億美元。過去5年他們在股票回購與股息上付給股東的錢更達180億美元，是維護鐵路營運成本的2倍。

其他大型鐵路公司也都向股東支付數十億美元，使公司股票在最近10年的表現優於其他市場各股。

環保團體Earthjustice的律師鮑利斯（Kristen Boyles）說：「多年來這些鐵路公司抗拒各種基本安全規範，從新剎車系統、供運易燃物的堅固車廂甚至行經居民社區的車上裝載哪些物品資訊等，不一而足。業者完全就是吝於花錢保障人們的生命、健康和環境，與此同時他們卻付大錢給股東，行徑令人作嘔。」

對鐵路公司一切向錢看的批評，呼應去年差點大罷工的各鐵路工會的不滿。工人們表示人員短缺和現行調度政策使他們很難或不可能請假，即便要請假就醫都難。總統拜登與國會雖引進為工人加薪的條款，卻仍不納入工人希望的有薪假。

股票 利潤 俄亥俄州

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