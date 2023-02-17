美媒：中方偵察氣球殘骸回收完畢 其餘搜索工作難度高

美軍日前完成打撈中國氣球殘骸。(路透)

美聯社17日報導，美軍已經收集完4日擊落的中國偵察氣球 所有殘骸，到目前為止的分析都指向「間諜 氣球」的結論，但不確定它取得什麼情報、是否回傳中國。

美國北方司令部表示，回收行動在16日結束，所有碎片送往聯邦調查局（FBI）的實驗室分析。

美聯社引述官員說法報導，從海上回收的氣球碎片包含能監控和收集訊息的關鍵設備。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比 （John Kirby）表示，多數的碎片都已經被找到，從中發現電子和光學零件，但他拒絕說明進一步訊息。

美聯社報導，關於中方間諜氣球的問題還沒有得到解答，不確定取得什麼情報、是否將訊息傳回中國。

美聯社引述匿名官員說法稱，美國在該氣球離開中國後追蹤數日，發現其似乎偏離原本要前往的關島，最終飛到美國上空，不確定的是，解放軍對偏離飛行路徑氣球的控制力有多強；此外，該氣球可以由外部操控，或在特定目標上空盤巡，不確定解放軍是不是真的這麼做。

其他3個被美軍戰鬥機擊落的不明物體分別落在阿拉斯加、加拿大育空（Yukon）地區以及美加邊界附近的休倫湖（Lake Huron），柯比說明搜索環境的惡劣，分別是海冰、密林和深湖，要回收殘骸的機會很小。

美聯社引述官員說法報導，針對休倫湖附近的搜索並無所獲，已經叫停；美國與加拿大都沒有在前2個不明物體墜落處找到殘骸，但仍持續搜索。

美國總統拜登16日表示，到目前為止沒有證據顯示，這些不明物體與中國間諜氣球計畫或其他外國有關。