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美媒：白宮國安會涉台資深官員將任AIT主席

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger，圖)即將離職，遺缺將由國務院資深官員柏蘭(Sarah Beran)接替。(美聯社)
白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger，圖)即將離職，遺缺將由國務院資深官員柏蘭(Sarah Beran)接替。(美聯社)

自由亞洲電台17日報導，即將去職的白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger），將接任美國在台協會（AIT）主席；現任主席莫健（James Moriarty）已服務6年多。

彭博資訊15日報導，羅森柏格將於下月離職，白宮稱這與中國偵察氣球無關；報導並稱，羅森柏格的去職已經規畫好一段時間。

在2021年加入白宮國安會前，羅森柏格為非營利研究組織「維護民主聯盟」（Alliance for Securing Democracy）主任，也是華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）的資深研究員。

羅森柏格過去追隨現任國務卿布林肯（Antony Blinken），在布林肯出任副國安顧問時，進入國安會擔任資深顧問，提供全面的國安政策建議；當布林肯被時任總統歐巴馬提名為副國務卿時，羅森伯格擔任布林肯的幕僚長。

羅森柏格嫻熟東北亞事務，曾任國安會中國與兩韓事務主任，協調美國的對中及對朝鮮半島政策；在國務院任職期間處理對中議題和北韓核武計畫。

自由亞洲電台獨家報導，羅森柏格將接替莫健出任AIT主席。

AIT為美國與中華民國斷交後，美國依據台灣關係法所成立的非營利私人機構，用來處理美台非官方關係；根據AIT網站，主席參與美國對台灣的政策討論，也會代表美國政府定期訪台，並在美國參加與台灣代表的會議。

布林肯 AIT 白宮

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