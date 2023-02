美媒：白宮國安會涉台資深官員將任AIT主席

白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger,圖)即將離職,遺缺將由國務院資深官員柏蘭(Sarah Beran)接替。(美聯社)

自由亞洲電台17日報導,即將去職的白宮 國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger),將接任美國在台協會(AIT )主席;現任主席莫健(James Moriarty)已服務6年多。

彭博資訊15日報導,羅森柏格將於下月離職,白宮稱這與中國偵察氣球無關;報導並稱,羅森柏格的去職已經規畫好一段時間。

在2021年加入白宮國安會前,羅森柏格為非營利研究組織「維護民主聯盟」(Alliance for Securing Democracy)主任,也是華府智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund of the United States)的資深研究員。

羅森柏格過去追隨現任國務卿布林肯 (Antony Blinken),在布林肯出任副國安顧問時,進入國安會擔任資深顧問,提供全面的國安政策建議;當布林肯被時任總統歐巴馬提名為副國務卿時,羅森伯格擔任布林肯的幕僚長。

羅森柏格嫻熟東北亞事務,曾任國安會中國與兩韓事務主任,協調美國的對中及對朝鮮半島政策;在國務院任職期間處理對中議題和北韓核武計畫。

自由亞洲電台獨家報導,羅森柏格將接替莫健出任AIT主席。

AIT為美國與中華民國斷交後,美國依據台灣關係法所成立的非營利私人機構,用來處理美台非官方關係;根據AIT網站,主席參與美國對台灣的政策討論,也會代表美國政府定期訪台,並在美國參加與台灣代表的會議。