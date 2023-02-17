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慕尼黑安全會議揭幕 澤倫斯基：巨人歌利亞今年將倒下

中央社柏林17日專電
慕尼黑安全會議今天揭幕，烏克蘭總統澤倫斯基在開幕演講時，將俄羅斯的侵略比喻為以小博大的大衛與歌利亞之戰，強調巨人歌利亞「無論如何將在今年倒下」。美聯社
慕尼黑安全會議今天揭幕，烏克蘭總統澤倫斯基在開幕演講時，將俄羅斯的侵略比喻為以小博大的大衛與歌利亞之戰，強調巨人歌利亞「無論如何將在今年倒下」。美聯社

全球最重要外交和安全論壇慕尼黑安全會議今天揭幕，烏克蘭總統澤倫斯基在開幕演講時，將俄羅斯的侵略比喻為以小博大的大衛與歌利亞之戰，強調巨人歌利亞「無論如何將在今年倒下」。

人在基輔的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊演說，首先感謝在場各國領袖協助抵禦俄軍侵略，同時呼籲加快軍援速度，「速度攸關烏克蘭人民的性命」、「除了烏克蘭勝利，沒有其他選項」。

他將烏克蘭比喻為聖經故事對抗巨人歌利亞（Goliath）的大衛，指出大衛非贏不可，但也要有彈弓才能打敗巨人，因此烏克蘭需要更多武器。

澤倫斯基強調，歌利亞已經開始敗退，「無論如何將在今年倒下」，並樂觀期待明年戰爭結束的此刻將親自參加會議。

澤倫斯基還回應最近烏克蘭軍方傳出的貪汙醜聞，坦承貪污隨著戰事進行浮出檯面，承諾烏克蘭雖然被侵略，仍將繼續推動改革。

俄羅斯出兵烏克蘭即將屆滿1週年，慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）今年盛況空前，共有40國領袖和近100位國防及外交部長出席。

美國是援助烏克蘭的主要國家，美國代表團由副總統賀錦麗（Kamala Harris）率領60位參眾議員出席，規模堪稱歷年最大，可見美國朝野對這場歐洲戰爭的重視。

此外，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日將發表演說，屆時這位中國最高層級的外交官對戰爭將如何表態、以及是否在場邊會晤國務卿布林肯（Antony Blinken），化解美中緊張，尤其受到關注。

圖為17日賀錦麗(左)率團出席慕尼黑安全會議與德國總理蕭茲(右)握手。美聯社
圖為17日賀錦麗(左)率團出席慕尼黑安全會議與德國總理蕭茲(右)握手。美聯社

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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