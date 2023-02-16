中國制裁美2軍火公司展政治態度 分析：不影響業務

分析師認為，中國制裁兩家美國軍火公司，更偏象徵意義。（美聯社）

分析師 認為，中國制裁兩家美國軍火公司，更偏象徵意義，旨在展現北京 當局在外交上的強硬立場，但對遭制裁企業來說，並不會擾亂他們業務。

中國商務部 16日發布聲明，將參與對台軍售的洛克希德馬丁、雷神導彈與防務公司，列入不可靠實體清單，除禁止入境、投資、進出口外，對兩家企業重罰對台軍售金額的兩倍。

彭博資訊報導，分析師表示，與先前對這兩家公司和其他美國國防承包商的制裁一樣，最新措施預計不會擾亂它們營運。彭博行業研究（BI）分析師George Ferguson表示，制裁和罰款針對的是雷神旗下的子公司導彈與防務公司，該公司「並不向中國出口產品」。雷神對中國出售噴射引擎、導航設備和其他零組件的商業部門，不在被制裁之列。

加拿大皇家銀行分析師Ken Herbert在報告中寫道：「中國今天的行動象徵意義居多，我們不認為中國會限制航空業獲取與商用機隊相關的備用零件或服務，打亂該國航空業才剛復甦的步伐。」

香港城市大學研究中國政治助理教授劉冬舒認為，北京此舉不僅是對美國，也是對國內傳達一個訊號，展現中國在外交上的強硬立場，伴隨而來的經濟效應可能不如政治效應那麼大，因為涉及的企業並沒有和中國有生意往來。它們可能因為這些新制裁而面臨一些限制，但主要還是在政治上的象徵意義比較多。

策緯諮詢公司的高級分析師Andy Chen另指出，這是中國第一次將兩家已受到制裁的公司放入不可靠實體清單，這證明商務部想慢慢來，一步步試驗。這份清單是為了對付美國的長臂管轄權而倉促推出，但商務部當時還沒有做好真正部署的準備，因為經驗不足，可能也人手不夠。

目前不清楚這些最新制裁措施，是否妨礙美國國務卿布林肯、與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅本周在慕尼黑的會面。