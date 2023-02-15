我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州大濫射3死5傷 中領館證實2名中國留學生受傷

華人代寫作業暴賺？一頁100元 揭秘留學生灰色產業

副卿薛曼：北京勿以議員訪台為藉口 採取軍事行動

記者張文馨／華盛頓即時報導
副國務卿薛曼15日警告，北京不要以國會議員訪台為採取軍事行動的藉口。(歐新社)
副國務卿薛曼15日警告，北京不要以國會議員訪台為採取軍事行動的藉口。(歐新社)

副國務卿薛曼（Wendy Sherman）15日談到美中台關係表示，美國會持續確保台海和平穩定，美國依然致力於長久的「一個中國」政策，反對兩岸片面改變現狀；改變的不是美國政策，是北京越發高漲的脅迫，希望北京不要以國會議員訪台為採取軍事行動的藉口。

薛曼應華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）邀請，說明拜登政府對中國的政策。

薛曼在演講時細數中國種種不負責任的行為，包含在東海與南海的挑釁舉動，打擊香港、新疆和西藏的人權，運用經濟脅迫手段，以及針對台灣的威脅行動，最近的例子就是兩周前飄入美國領空、破壞美國主權的高空偵察氣球

薛曼表示，美國會以強烈決心應對中國構成的挑戰，並維持對中國的溝通管道，透過外交手段來避免可能導致雙方衝突的誤判；「我們已經、正在且將會維持對中溝通管道暢通，據此來負責任地管理兩國競爭。」

談到導致美中關係緊張的高空偵察氣球，薛曼表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）和她在第一時間就與中方官員接觸，不間斷地嘗試了解雙方想法並說明美國採取的應對辦法；雖然布林肯因氣球事件延後訪問中國，希望未來能恢復辦理，「我們會伺機一步步往前推動。」

薛曼表示，台海安全不只關乎亞洲安全，還是全球經濟安全事務；正如同俄羅斯侵略烏克蘭影響全球的能源、糧食與通膨，若台海生變，全球也會面臨類似問題。

「因此我敦促所有國家都告訴中國：『（犯台）影響我、影響我的人民和國家，這不是一個好念頭。」薛曼重申，美國反對片面改變台海和平穩定的行動，美國希望中國不要以美國國會議員訪台為藉口，採取軍事行動。

薛曼表示，美國會持續確保台海和平穩定，美國依然致力於長期的一中政策，反對兩岸片面改變台海現狀，美國的政策沒有改變，改變的是北京越來越高漲的脅迫，所以，美國會持續協助台灣維持足夠的自我防禦能力。

薛曼 北京 氣球

上一則

布林肯將出席慕尼黑會議 國務院避談是否見王毅

延伸閱讀

布林肯將出席慕尼黑會議 國務院避談是否見王毅

布林肯將出席慕尼黑會議 國務院避談是否見王毅
副國務卿薛曼：北京不要以國會議員訪台為動武藉口

副國務卿薛曼：北京不要以國會議員訪台為動武藉口
擊落氣球後 中美高層首見？傳布林肯本周慕尼黑會王毅

擊落氣球後 中美高層首見？傳布林肯本周慕尼黑會王毅
中國反嗆美氣球闖領空十幾次 美副國務卿：完全沒有

中國反嗆美氣球闖領空十幾次 美副國務卿：完全沒有

熱門新聞

山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35
2019年春，罌粟開滿沃克峽谷，但幾萬前來朝聖的遊客卻讓小鎮不堪重負。今年，該地市長決定關閉峽谷保平安。(美聯社)

快看世界／罌粟開滿這加州小鎮超美 市長：千萬別來看

2023-02-08 12:28
國務院周四表示，美軍在大西洋上空擊落的中國氣球「顯然是用於情報偵察，與氣象氣球上的設備不一致」。(美聯社)

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

2023-02-09 14:50

超人氣

更多 >
一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當