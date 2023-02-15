副卿薛曼：北京勿以議員訪台為藉口 採取軍事行動

副國務卿薛曼15日警告，北京不要以國會議員訪台為採取軍事行動的藉口。(歐新社)

副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）15日談到美中台關係表示，美國會持續確保台海和平穩定，美國依然致力於長久的「一個中國」政策，反對兩岸片面改變現狀；改變的不是美國政策，是北京 越發高漲的脅迫，希望北京不要以國會議員訪台為採取軍事行動的藉口。

薛曼應華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）邀請，說明拜登政府對中國的政策。

薛曼在演講時細數中國種種不負責任的行為，包含在東海與南海的挑釁舉動，打擊香港、新疆和西藏的人權，運用經濟脅迫手段，以及針對台灣的威脅行動，最近的例子就是兩周前飄入美國領空、破壞美國主權的高空偵察氣球 。

薛曼表示，美國會以強烈決心應對中國構成的挑戰，並維持對中國的溝通管道，透過外交手段來避免可能導致雙方衝突的誤判；「我們已經、正在且將會維持對中溝通管道暢通，據此來負責任地管理兩國競爭。」

談到導致美中關係緊張的高空偵察氣球，薛曼表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）和她在第一時間就與中方官員接觸，不間斷地嘗試了解雙方想法並說明美國採取的應對辦法；雖然布林肯因氣球事件延後訪問中國，希望未來能恢復辦理，「我們會伺機一步步往前推動。」

薛曼表示，台海安全不只關乎亞洲安全，還是全球經濟安全事務；正如同俄羅斯侵略烏克蘭影響全球的能源、糧食與通膨，若台海生變，全球也會面臨類似問題。

「因此我敦促所有國家都告訴中國：『（犯台）影響我、影響我的人民和國家，這不是一個好念頭。」薛曼重申，美國反對片面改變台海和平穩定的行動，美國希望中國不要以美國國會議員訪台為藉口，採取軍事行動。

薛曼表示，美國會持續確保台海和平穩定，美國依然致力於長期的一中政策，反對兩岸片面改變台海現狀，美國的政策沒有改變，改變的是北京越來越高漲的脅迫，所以，美國會持續協助台灣維持足夠的自我防禦能力。