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曾是性感女神 女星拉蔻兒·薇芝82歲病逝

編譯周芳苑／即時報導
在60、70年代被視為全球性感偶像的美國女星拉蔻兒薇芝，15日以82歲之齡病逝。圖為她1996年6月在好萊塢名人道她的星星前擺姿勢供媒體拍照。(路透)
在60、70年代被視為全球性感偶像的美國女星拉蔻兒薇芝，15日以82歲之齡病逝。圖為她1996年6月在好萊塢名人道她的星星前擺姿勢供媒體拍照。(路透)

娛樂新聞網站TMZ及其他媒體以快訊報導，性感偶像女演員拉蔻兒·薇芝 (Raquel Welch)短暫生病後15日去世，享年82。

薇芝1966年接連參演「驚異大奇航」(Fantastic Voyage)和「公元前一百萬年」(One Million Years B.C.)後一舉成名；在「公元前一百萬年」片中只有短短幾句台詞，但身穿簡單輕薄的鹿皮比基尼讓她一躍而成性感代表。

在那之後，薇芝名氣一飛沖天，成為 60 、70 年代最搶手女明星之一，並贏得許多獎項，其中，1974 年出演「三劍客」(The Three Musketeers)獲金球獎(Golden Globe)音樂劇或喜劇電影最佳女主角。

薇芝在 1995 年被「帝國雜誌」(Empire)評為電影史上 100 位最性感明星之一，並在「花花公子」(Playboy)的「20 世紀百位最性感明星」(100 Sexiest Stars in Film History)排名第三。

薇芝還參演1975 年音樂劇「雪兒秀」(The Cher Show)。

薇芝結過四次婚，育有兩個孩子。

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