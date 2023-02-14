砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

美國政治新聞Politico報導，台積電 創辦人張忠謀去年8月3日，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪台時，在蔡英文總統的午宴上告訴裴洛西和其他美國議員，若美國以為靠花大錢就可以進占全球最複雜的電子製造市場，那就太天真了。

「美應持續投資台灣安全」

張忠謀告訴裴洛西，美國想要可信賴的半導體產業，就應該持續投資台灣安全；畢竟美國現在想做的，台積電早就完備。

那場午宴的座上賓有蔡總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄等，企業界人士有張忠謀伉儷、台積電董事長劉德音與和碩副董事長程建中，重要政商人士雲集，午宴話題備受關注。

本報記者去年獨家報導，張忠謀表示不看好台灣半導體移植到美日等外國，直白發言震驚四座，這是一場坦率溝通、氣氛融洽的世紀午宴。

裴洛西還原訪台午宴談話

裴洛西接受Politico負責國際政治的副總編輯柏恩斯（Alexander Burns）的專訪時，還原了張忠謀在那場午宴的談話。

柏恩斯在專欄寫道，張忠謀暢談對於美國政策的質疑，並當著裴洛西等美國議員的面說，美國想打造值得信賴的半導體產業，更應持續投資台灣安全。

張忠謀的太太張淑芬一度打斷張忠謀讓他別講這麼久；蔡總統則說，張忠謀快人快語，一向敢言。

根據專欄所述，張忠謀一開始說，「500億美元（指晶片 法案的補貼總額），嗯，那真是個很好的開始。」包含裴洛西在內的4個與會者很快就感受到，張忠謀不是在談笑。

張忠謀詢問裴洛西，美國的晶片法案（CHIPS Act）與半導體政策，是美國要支持先進晶片產業的真摯承諾，或是想攫取這塊賺錢市場的衝動之舉？

「台積電早就在亞州布局」

張忠謀說，台積電早就在亞利桑納州布局，他樂見台積電能從美國政府的補貼中獲益，問題是美國覺得這樣就可以獨力拿下晶片製造業？

專欄寫道，晶片法案是美國總統拜登的政治勳章，遠非穩贏的賭注，商務部本月才要公布補貼政策；張忠謀告訴裴洛西，從大開支票到成立自給自足的晶片產業，還有好長一段距離。

Politico報導，張忠謀的談話反映出美國半導體政策所面臨的挑戰，在政治紅利消退以及對大企業的慷慨補貼耗盡之後，拜登要如何確保這項政策的成功。

在這場午宴中，張忠謀說，若美國認為光靠花大錢就能搶進最複雜的電子製造市場，那就太天真了；半導體晶片製造極其複雜，需要大量勞動力並講究組裝品質。

柏恩斯在專欄寫道，美國能行嗎？

張忠謀接著說，半導體產業發展快速，即便美國現在大量投資建設高品質的工廠，未來還要花更多錢維持更新，否則，美國就只是現在擁有最先進的硬體設備；單次投資是不夠的。

柏恩斯透過專欄再問，美國決心準備好要跟上？

裴洛西告訴柏恩斯，在場的其他台灣產業要角也呼應張忠謀的關切，質疑美國的環境和勞動法規能否達成此扶植精密產業的目標。

張忠謀表示，若美國想要可以信賴的半導體產業，就應該持續投資台灣安全；畢竟，美國現在想做的，台積電早就完備。

裴洛西：我們知道自己在做什麼

裴洛西告訴柏恩斯說，張忠謀很了解美國，張忠謀提到的部分問題的確是挑戰；裴洛西說，她沒被張忠謀的嚴肅談話嚇退，在她看來，張忠謀是指標人物，裴洛西對張忠謀充滿敬畏。

裴洛西說，她在會中也傳遞一項訊息：「我們知道自己在做什麼，我們決心要成功，這是一個好的開始。」