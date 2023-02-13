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美氣球十多次飛越中國領空？白宮：都是假的

中央社華盛頓13日綜合外電報導
美國和中國因最近的高空氣球事件，使兩國緊張進一步升高。(路透)
美國和中國因最近的高空氣球事件，使兩國緊張進一步升高。(路透)

中國外交部今天聲稱，去年以來美方高空偵察氣球10多次非法飛越中國領空，白宮今天予以否認，兩大超級強權緊張情勢也日益升高。

法新社報導，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）在推特發文說，「有關美國政府操縱偵察氣球飛越中華人民共和國（PRC）領空的任何指控都屬虛假」，並稱真正運用「高空偵察氣球執行情蒐任務」的是中國。

中國外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會，有媒體就美國擊落中國間諜氣球相關議題提問。

汪文斌聲稱，2022年以來，美方高空氣球未經中國相關部門批准，10多次非法飛越中國領空。美國還頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，2022年高達657架次，僅今年1月在南海就高達64架次，嚴重危害中國國家安全，破壞地區和平穩定。

另外，據路透報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，美中最近的氣球事件凸顯北約必須對這類事件提高警覺。

他今天對記者說，「我們在美國看到的事件顯示，中國、還有俄國都在增加對北約盟國的監視活動」。

五角大廈表示，美軍12日下午在美加邊界附近的休倫湖（Lake Huron）上空擊落一個飛行物體，這是美軍戰鬥機2月第4次進行類似攔截。

氣球 白宮 北約

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