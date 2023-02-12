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紐時：闖空域物體激增 美軍調高雷達靈敏度所致

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
圖為本月4日下午，空軍擊落一枚中國偵察氣球。(美聯社)
圖為本月4日下午，空軍擊落一枚中國偵察氣球。(美聯社)

美軍今天在美加邊界附近的休倫湖上空擊落一不明飛行物體，是美軍戰機本月第4次類似攔截。這類狀況益發頻繁，據信與中國偵察氣球事件後，美加調高雷達靈敏度有關。

「紐約時報」報導，五角大廈與情報官員正釐清10日到12日這3天、飛越阿拉斯加、加拿大與密西根等地上空遭美軍戰機以飛彈擊落的不明物體。

最新的一起不明物體是11日最先在美國蒙大拿州上空發現，一開始還引起這枚物體是否存在或僅屬雷達雜訊的爭論。當時美軍先是在蒙大拿州上空偵測到一雷達信號，但隨後消失。到12日，蒙大拿州上空又偵測到信號並隨後飛往威斯康辛、密西根州，這次軍方在目視確認後下令F-16戰機在休倫湖上空將對方擊落。

關於這個物體為何物、有何目的或何方所派目前還沒有具體定論；至於為何這類狀況近期突然益發頻繁，紐時稱是因日前中國偵察氣球闖入美國領空事件後，美、加軍方繃緊神經，從寬偵測、標記一些以前覺得可以忽略的物體。

北美航太司令部（NORAD）在中國偵察氣球事件後調高雷達系統靈敏度，直接導致偵測到的不明物體數量激增；受中方間諜氣球引發高度關注與眾怒所刺激，北美航太司令部如今刻意搜尋更多空中物體。

負責國土防衛的美國國防部助理部長達爾頓（Melissa Dalton）今晚在記者會說：「我們已更仔細檢查這些高度的空域，包括增強我們的雷達，至少這能一部分解釋為何過去一週偵測到的物體增加。」

也有一些官員推測，增加的不明物體不排除來自中國或其他外國勢力，可能想藉間諜氣球事件後繼續測試美方反應能力。

被問到這當中會否有來自地外的不明物體，北美航太防衛司令范赫克（Glen VanHerck）只表示現階段他不排除任何可能性；但其他國安官員今天受訪時駁斥這類臆測。

一名高層官員表示「沒人覺得這些物體是在地球以外製造的裝置」。

氣球 蒙大拿州 航太

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