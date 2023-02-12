我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-16戰機擊落「不明八角形飛行物」美：未評估為軍事威脅

5千萬人下注超級盃 今年賭金160億元 去年的2倍

F-16戰機擊落「不明八角形飛行物」美：未評估為軍事威脅

編譯張君堯／即時報導
美國國防部12日證實當天一架F-16戰鬥機在密西根州休倫湖上空擊落了一個不明飛行物，並表示「該飛行物未被評估為軍事威脅，但存在飛行危險」。(取材自Google Map)
美國國防部12日證實當天一架F-16戰鬥機在密西根州休倫湖上空擊落了一個不明飛行物，並表示「該飛行物未被評估為軍事威脅，但存在飛行危險」。(取材自Google Map)

美國國防部12日證實當天一架F-16戰鬥機在密西根州（Michigan）休倫湖（Lake Huron）上空擊落了一個不明八角形結構飛行物，並表示「該飛行物未被評估為軍事威脅，但存在飛行危險」。

據了解此事的高級政府官員透露，這個不明飛行物「形狀像八角形、上面掛著繩子但沒有明顯的有效載荷」，儘管沒有跡象表明該飛行物具有監視能力，但目前尚未排除這種可能性。

該官員還提到11日晚上，北美防空司令部（North American Aerospace Defense Command）和美國北方司令部 （United States Northern Command）首先在蒙大拿州上空發現了該飛行物，並派出戰鬥機進行偵查，當時並未發現任何與雷達相關的物體，這讓北美防空司令部和北方司令部認為是種「異常現象」。

不過國防官員12日利用雷達檢測並確認該飛行物存在、且已飛越威斯康辛州（Wisconsin）和密西根州，雖然未構成軍事威脅，但由於飛行路徑及高度可能對民用飛機構成威脅，最終總統拜登（Joe Biden）下令擊落該飛行物。

國防部的聲明中提到「我們的團隊現在將努力收復該飛行物以了解更多資訊」。

國防部 拜登 檢測

上一則

美空軍在密西根休倫湖空域 再射下一不明飛行物

延伸閱讀

美空軍在密西根休倫湖空域 再射下一不明飛行物

美空軍在密西根休倫湖空域 再射下一不明飛行物
美加上空連2日擊落不明飛行物 舒默：研判也是氣球

美加上空連2日擊落不明飛行物 舒默：研判也是氣球
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
杜魯多、拜登授權 美戰機擊落加拿大領空不明物

杜魯多、拜登授權 美戰機擊落加拿大領空不明物

熱門新聞

白宮表示，國務卿布林肯會在適當時機尋求重新安排訪中行程。(美聯社)

布林肯何時訪中？氣球殘骸還北京？白宮這樣說

2023-02-06 15:43
馬斯克在推特用動畫片「天外奇蹟」（Up）的圖來嘲諷中國氣球事件。（取材自推特）

美戰機擊落中國氣球 馬斯克發動畫「天外奇蹟」圖嘲諷

2023-02-05 21:24
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
美國海軍打撈回收海面上的中國偵察氣球。(美聯社)

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

2023-02-07 13:10
國務院周四表示，美軍在大西洋上空擊落的中國氣球「顯然是用於情報偵察，與氣象氣球上的設備不一致」。(美聯社)

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

2023-02-09 14:50

超人氣

更多 >
買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲
華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標
美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落
休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌
租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」