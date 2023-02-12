F-16戰機擊落「不明八角形飛行物」美：未評估為軍事威脅

美國國防部12日證實當天一架F-16戰鬥機在密西根州休倫湖上空擊落了一個不明飛行物，並表示「該飛行物未被評估為軍事威脅，但存在飛行危險」。(取材自Google Map)

美國國防部 12日證實當天一架F-16戰鬥機在密西根州（Michigan）休倫湖（Lake Huron）上空擊落了一個不明八角形結構飛行物，並表示「該飛行物未被評估為軍事威脅，但存在飛行危險」。

據了解此事的高級政府官員透露，這個不明飛行物「形狀像八角形、上面掛著繩子但沒有明顯的有效載荷」，儘管沒有跡象表明該飛行物具有監視能力，但目前尚未排除這種可能性。

該官員還提到11日晚上，北美防空司令部（North American Aerospace Defense Command）和美國北方司令部 （United States Northern Command）首先在蒙大拿州上空發現了該飛行物，並派出戰鬥機進行偵查，當時並未發現任何與雷達相關的物體，這讓北美防空司令部和北方司令部認為是種「異常現象」。

不過國防官員12日利用雷達檢測 並確認該飛行物存在、且已飛越威斯康辛州（Wisconsin）和密西根州，雖然未構成軍事威脅，但由於飛行路徑及高度可能對民用飛機構成威脅，最終總統拜登 （Joe Biden）下令擊落該飛行物。

國防部的聲明中提到「我們的團隊現在將努力收復該飛行物以了解更多資訊」。