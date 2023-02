日經：美眾院對中特別委員會考慮派代表團訪問台灣

美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」資深成員惠特曼(右)告訴日經,他和委員會的其他成員正在討論訪台。圖為惠特曼資料照片。(美聯社)

日本經濟新聞報導,美國眾院 的中國特別委員會正在討論派代表團訪問台灣,以展示對台灣的支持。

眾院的「美國與中國共產黨 戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist)資深成員、共和黨 籍維吉尼亞州聯邦眾議員惠特曼(Rob Wittman)告訴日經,他和委員會的其他成員正在討論訪台。

他說,「我們知道這將激怒中國人,但我認為這對我們極為重要,因為必須傳達訊息,我們力挺台灣」。

惠特曼說,訪問代表團也許在台灣舉行聽證會,但訪台行程仍需商討。

該特別委員會將在本月底展開全面活動,雖不具有通過法律的權力,但將在多方面檢視中國共產黨,包括國家安全、經濟和人權。委員會成員將對其他眾院委員會提出有關中國的政策建議。

眾院其他領袖也在討論訪台計畫,眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)本月1日告訴記者,他將追隨前議長斐洛西(Nancy Pelosi)的腳步訪問台灣,「我不認為中國能告訴我能去哪裡」,不過他說,目前沒有訪台行程。

共和黨籍眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)也預定今春率領一個跨黨派代表團訪問台灣。