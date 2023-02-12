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日經：美眾院對中特別委員會考慮派代表團訪問台灣

編譯田思怡／即時報導
美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」資深成員惠特曼(右)告訴日經，他和委員會的其他成員正在討論訪台。圖為惠特曼資料照片。（美聯社）
美國眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」資深成員惠特曼(右)告訴日經，他和委員會的其他成員正在討論訪台。圖為惠特曼資料照片。（美聯社）

日本經濟新聞報導，美國眾院的中國特別委員會正在討論派代表團訪問台灣，以展示對台灣的支持。

眾院的「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist)資深成員、共和黨籍維吉尼亞州聯邦眾議員惠特曼(Rob Wittman)告訴日經，他和委員會的其他成員正在討論訪台。

他說，「我們知道這將激怒中國人，但我認為這對我們極為重要，因為必須傳達訊息，我們力挺台灣」。

惠特曼說，訪問代表團也許在台灣舉行聽證會，但訪台行程仍需商討。

該特別委員會將在本月底展開全面活動，雖不具有通過法律的權力，但將在多方面檢視中國共產黨，包括國家安全、經濟和人權。委員會成員將對其他眾院委員會提出有關中國的政策建議。

眾院其他領袖也在討論訪台計畫，眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)本月1日告訴記者，他將追隨前議長斐洛西(Nancy Pelosi)的腳步訪問台灣，「我不認為中國能告訴我能去哪裡」，不過他說，目前沒有訪台行程。

共和黨籍眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）也預定今春率領一個跨黨派代表團訪問台灣。

眾院 共和黨 共產黨

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