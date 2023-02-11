專欄作家控性侵案 川普突轉彎 同意提供DNA樣本

專欄作家卡洛爾指控川普性侵，川普同意提供DNA樣本。(美聯社)

前總統川普 的律師10日表示，川普同意針對專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)對他提起的性侵 犯案，提供DNA 樣本。

現年78歲的卡洛爾控告現年76歲的川普，於1990年代在曼哈頓豪華百貨公司更衣室強姦了她；2020年1月她要求川普提供DNA。她說她從未洗過她在所謂性侵事件時所穿的黑色Donna Karan連身裙。法庭紀錄指出，測試顯示連身裙含有身分不明男子遺傳物質。

川普律師過去斷然拒絕提供川普DNA，指此作法具侵擾性。但他的新律師塔科皮納(Joe Tacopina)10日表示，川普現在願意提交DNA樣本。他同時要求取得測試卡洛爾裙子所得詳細數據內容，之前這些數據並未正式提交。

「川普確實願意提供DNA樣本，其唯一目的是將其與有爭議衣服上發現的DNA進行比較。但在提供川普DNA之前，對方須及時提供DNA報告缺失部分，」塔科皮納寫道，「川普DNA要麼在裙子上，要麼不在。為何原告現在躲避這個現實？我們推測問題的答案是，她知道他的DNA不在衣服上，因為所謂性侵案從未發生過。」

卡洛爾的律師羅貝塔．卡普蘭(Roberta Kaplan)對此回應，指責川普在最後關頭突然轉彎，意在拖延審判程序，讓川普已知三年多的文件變得有爭議，「惡意要讓潛在陪審團產生偏見」。

也曾一再指責川普試圖拖延案件的曼哈頓聯邦法院法官凱普蘭（Lewis Kaplan），才剛訂下4月25日的審判日期，全案證據提供階段早在幾個月前就已結束。卡洛爾和川普律師10日均表示，可能會傳喚他們的當事人作為審判時的證人。