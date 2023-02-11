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美加連兩天出現不明高空物體 北美繃緊神經

中央社渥太華／華盛頓11日即時報導
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，北美防空司令部的一架美國F-22戰機在育空執行了這一任務。(Getty Images)
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，北美防空司令部的一架美國F-22戰機在育空執行了這一任務。(Getty Images)

美國一架F-22戰機今天依加拿大總理命令，在加國領空擊落一個不明物體，是兩天來第二起這類射擊行動。一周前的中國間諜氣球事件讓北美繃緊神經、引發全球關注。

綜合路透、法新、紐約時報以及美國有線電視新聞網（CNN）等報導，加拿大總理杜魯多在社群網站推特（Twitter）發布聲明說：「我下令擊落一個侵犯加拿大領空的不明物體。」他表示，加拿大和美國共同組成的北美航太防衛司令部（NORAD）一架美國F-22「在育空（Yukon）地區上空擊落這個物體」。

杜魯多同時表示他已針對這起事件與美國總統拜登談話，並說加國軍隊將展開回收並分析物體殘骸的作業。

美國國防部發布聲明表示：「總統拜登授權美國戰鬥機協助北美航太防衛司令部與加拿大合作，擊落今天加國北部上空的一個高空飛行物體。」

聲明說：「有兩架F-22戰鬥在機監視這個物體，而其中一架發射一枚AIM 9X飛彈將其擊落。」

目前還不清楚這個物體是否與上週美軍在南卡羅來納州外海擊落的中國間諜氣球有關，也不知道是否與昨天在阿拉斯加州上空擊落的另一個不明物體有關。

前一天，拜登剛下令擊落在美國阿拉斯加州戴德豪斯（Deadhorse）附近海冰上空飛行的一個不明物體，回收殘骸作業仍在進行當中，至於是否已從殘骸中掌握任何資訊，美軍今天仍三緘其口。

美國國防部昨天僅提供少許細節，包括這個物體約有一輛小型汽車的大小，飛行高度約達4萬英尺（1.2萬公尺），無法操作，且似無人駕駛。美方9日首度發現這個物體以來，就一直試著取得更多的了解。

美國北方司令部（Northern Command）今天說：「我們目前沒有有關這個物體的更多訊息，包括它的能力、目的或來源。」

美國北方司令部指出，惡劣的北極氣候環境，包括風寒（wind chill）、雪以及有限的日光，都阻礙了搜尋和回收工作的進度。

此外，本月4日，美國F-22戰機在南卡羅來納州外海，擊落一顆於1月底入侵領空並橫越美國的中國偵察氣球。中國方面表示這是一個民用研究飛艇。

美國國防部表示氣球很大一部分都已打撈上岸，或已掌握殘骸相關位置，這意味著美國官員或許很快就會有這個飛艇的中國間諜活動的資訊。

加拿大 氣球 阿拉斯加州

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