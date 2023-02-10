美中交惡 微信屢屏蔽美國駐中大使館貼文

美中近來因為氣球事件關係更緊繃。（路透）

美國之音（VOA）今天報導，去年以來，中國微信 至少4次屏蔽美國駐中國大使館 的發文，包括美國總統拜登 發表的國情咨文中譯版，凸顯中美交惡，類似針對美國的網路檢查逐漸常態化。

報導說，美國駐中國大使館9日下午上傳拜登（Joe Biden）7日在國會發表的國情咨文中譯版，但很快被微信屏蔽，原本貼文的頁面顯示「此內容無法查看」的訊息。

據美國大使館官網，拜登國情咨文的中譯版內容包括：「獨裁政權變得更加脆弱，沒能增強勢力。告訴我有哪一個世界領導人願意與（中共領導人）習近平對換位置。告訴我有哪一個。告訴我有哪一個。」

以往只有當北京需傳遞重要的外交訊息，否則少見中國當局審查美國大使館發布的內容，但自從去年俄羅斯入侵烏克蘭，中國社媒審查美國大使館的發文日益肆無忌憚。

像是中國官方於戰爭之初幫俄羅斯鼓吹「美國生物武器實驗室」的假消息，美國白宮和國務院去年3月對此反駁的微博和微信文章就被中國審查。

同年5月，中國封殺美國大使館上傳至微信的國務卿布林肯（Antony Blinken）對中國政策演講全文，並限制微博用戶討論布林肯的演說內容。

7月間美國大使館上傳至微博與微信有關白宮和美國國務院就香港回歸25週年，以及此前一週北約（NATO）峰會期間發表的聲明等，也被中國刪除，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）甚表不滿。

勃恩斯當時抨擊：「中華人民共和國應該讓中國人民看到美國領導人說的話，就像美國人民可以聽到中國領導人說話一樣。」

美國之音好不容易在某個未命名的微信公眾號，找到拜登今年發表的國情咨文中譯，卻是隻字未提中國以規避審查的不完整版。

對於微信屏蔽拜登的國情咨文，一位中文推特用戶狠酸：「這篇文章被微信封掉之後我長舒一口氣，牆內哪怕是美國總統也是和常人一樣待遇，發言講話必須過審，這下人人平等了。」