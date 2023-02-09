川普圖推翻大選結果被調查 前副總統潘斯可能作證

知情人士說，調查前總統川普 及挺川陣營涉嫌推翻2020年大選結果的特別檢察官史密斯(Jack Smith)，已對前副總統潘斯發布傳票 。美聯社報導分析，前副總統可能在犯罪調查中作證並指控直屬上司前總統的情境極為罕見。

潘斯盛傳正在考慮是否角逐2024年共和黨總統初選，一旦參選，將在初選時與川普正面交手。

自從2021年1月6日挺川暴徒攻占國會大廈，企圖阻止國會確認拜登勝利的選舉人票結果之後，川普與潘斯便關係交惡。

消息人士指出，史密斯最近幾天對潘斯發出傳票。

史密斯曾率領司法部 公務貪污打擊小組多年，主導多項起訴知名政治人物的案件。美聯社報導，對潘斯發傳票是史密斯的積極步驟，可能因此衍生一場行政特權(executive privilege)攻防站。潘斯有四年時間與川普密切合作，參與許多重要決策形成與計畫過程。

美聯社報導，檢方是否曾經要求潘斯自願提供證詞卻遭拒，後來才因此發布傳票，目前無法確知。

潘斯發言人以及史密斯拒絕針對報導內容發表評論。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)2022年11月任命史密斯為特別檢察官，負責調查川普涉嫌推翻2020年大選結果，以及川普卸任後將機密檔案從白宮帶到佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住處。

川普在2020年大選落敗之後，透過這種密謀仍想繼續執政，潘斯在其間扮演核心角色。川普先前曾經聲稱，潘斯在確認選舉人票過程中有權推翻選舉人票結果，並把選舉人票退回決戰州。然而，根據法律規定，潘斯在確認選舉人票時僅擔任象徵性的儀式角色，無權改變選舉結果。

暴徒在國會暴動中衝進國會大廈，某些人高喊「吊死潘斯」。潘斯與家人則在特勤局人員護送下，緊急前往安全地點。

國會大廈遭到群眾攻占之際，川普當天在推特發文寫道：「潘斯沒有勇氣做出該做的事，以保護我們的國家跟我們的憲法。」