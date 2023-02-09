我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品

奧斯丁：中國氣球曾飛越B-2戰機等美4軍事基地

川普圖推翻大選結果被調查 前副總統潘斯可能作證

記者顏伶如／即時報導

知情人士說，調查前總統川普及挺川陣營涉嫌推翻2020年大選結果的特別檢察官史密斯(Jack Smith)，已對前副總統潘斯發布傳票。美聯社報導分析，前副總統可能在犯罪調查中作證並指控直屬上司前總統的情境極為罕見。

潘斯盛傳正在考慮是否角逐2024年共和黨總統初選，一旦參選，將在初選時與川普正面交手。

自從2021年1月6日挺川暴徒攻占國會大廈，企圖阻止國會確認拜登勝利的選舉人票結果之後，川普與潘斯便關係交惡。

消息人士指出，史密斯最近幾天對潘斯發出傳票。

史密斯曾率領司法部公務貪污打擊小組多年，主導多項起訴知名政治人物的案件。美聯社報導，對潘斯發傳票是史密斯的積極步驟，可能因此衍生一場行政特權(executive privilege)攻防站。潘斯有四年時間與川普密切合作，參與許多重要決策形成與計畫過程。

美聯社報導，檢方是否曾經要求潘斯自願提供證詞卻遭拒，後來才因此發布傳票，目前無法確知。

潘斯發言人以及史密斯拒絕針對報導內容發表評論。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)2022年11月任命史密斯為特別檢察官，負責調查川普涉嫌推翻2020年大選結果，以及川普卸任後將機密檔案從白宮帶到佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住處。

川普在2020年大選落敗之後，透過這種密謀仍想繼續執政，潘斯在其間扮演核心角色。川普先前曾經聲稱，潘斯在確認選舉人票過程中有權推翻選舉人票結果，並把選舉人票退回決戰州。然而，根據法律規定，潘斯在確認選舉人票時僅擔任象徵性的儀式角色，無權改變選舉結果。

暴徒在國會暴動中衝進國會大廈，某些人高喊「吊死潘斯」。潘斯與家人則在特勤局人員護送下，緊急前往安全地點。

國會大廈遭到群眾攻占之際，川普當天在推特發文寫道：「潘斯沒有勇氣做出該做的事，以保護我們的國家跟我們的憲法。」

川普 傳票 司法部

上一則

拜登赴佛州批刪社安福利 共和黨參議員：曲解政見

延伸閱讀

川普重獲臉書、IG使用權限 國會暴動後已遭停權2年

川普重獲臉書、IG使用權限 國會暴動後已遭停權2年
賓州一家3口陳屍後院 遺留親筆遺書疑自殺協定

賓州一家3口陳屍後院 遺留親筆遺書疑自殺協定
安倍回憶錄揭露川普對北韓是個大鴿派 只想跟金正恩和談

安倍回憶錄揭露川普對北韓是個大鴿派 只想跟金正恩和談
共和黨批拜登演說「與現實脫節」川普：史上最貪腐總統

共和黨批拜登演說「與現實脫節」川普：史上最貪腐總統

熱門新聞

疑似中國的間諜氣球從阿留申群島穿越加拿大後1日飄到蒙大拿州比靈斯上空被發現，正在菲律賓出差的美國國防部長奧斯丁召集包括參謀首長聯席會議主席密利及國防高層官員開會。討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。（美聯社）

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

2023-02-03 08:31
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
美國已於4日擊落疑似用於中國間諜行動的氣球。目擊者拍到其掉落畫面。(截取自推特用戶@elitedevon)

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

2023-02-04 16:50
法新社報導，國防部發現，侵入美國領空的第一顆中國偵察氣球飛越敏感的彈道飛彈發射井所在地。（路透）

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

2023-02-04 07:02
(取自CBS推特)

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

2023-02-03 10:19
美國國防部4日證實，美國戰機已在美國領海將一顆在國境內飄了數天的中國氣球射下。（路透）

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

2023-02-04 19:02

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
再撐幾天…雞蛋批發跌近5成 紐約超市估下周起降價

再撐幾天…雞蛋批發跌近5成 紐約超市估下周起降價
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘