奧斯丁：中國氣球曾飛越B-2戰機等美4軍事基地

國防部長奧斯丁證實，中國的偵察氣球曾飛過美國飛彈基地和B-2隱形戰機基地。（Getty Images）

國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說，中國偵察氣球 飛行途徑曾經過美國多處彈道飛彈基地及一座B-2隱形轟炸機基地，但五角大廈採取了保護美國核武「戰略資產」免於遭到偵察的必要措施。

奧斯丁受訪時說：「我們確保所有的戰略資產都做好掩蔽，行動、通訊都盡量限制，不讓任何關於作戰能力的消息曝光。」

這是美國戰機4日在大西洋上方將中國間諜氣球擊落之後，奧斯丁首度公開接受媒體訪問。

奧斯丁說，美國海軍已經尋獲絕大多數的氣球球體，正準備將氣球上加裝的攝影機及天線等器材碎片撈起。

他表示，美軍畫出氣球殘骸漂流海域，接下來將仔細地將殘骸從海底撈起。

奧斯丁說，這並不是中國間諜氣球首次侵入美國領空，這次氣球1月28日進入美國領空後，飛過或接近四座軍事基地分別位於蒙大拿州、懷俄明州、內布拉斯加州、密蘇里州，先前則有中國間諜氣球飛過夏威夷州、德州、佛羅里達州，前總統川普任內便發生過三次，拜登總統上台初期曾出現一次。

參院9日舉行一場有關中國間諜氣球的聽證會，兩黨國會議員對於拜登政府的處理手段都表達挫折與憤怒。民主黨籍蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)質詢國防部資深官員時難掩憤慨情緒說道：「下次若又發生狀況，我們有沒有因應計畫，我們要怎麼應對呢？」

泰斯特：「坦白講，我只想說，我不想要有該死的氣球在美國飛來飛去。」對於軍方為何沒有早一點將氣球擊洛，泰斯特也提出質疑。

共和黨籍阿拉斯加州 聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)說，軍方放任氣球飛越阿州令她非常生氣，直到氣球飛到蒙州，軍方才感受到威脅程度增加。