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社安制度、聯邦醫保快破產 國會兩黨卻不願討論

社安制度、聯邦醫保快破產 國會兩黨卻不願討論

編譯潘勛／綜合9日電
拜登9日在佛州坦帕演說，拿著共和黨籍佛州聯邦參議員史考特的宣傳手冊舉例說，史考特說將要求社安金、紅藍卡每五年就必須重新授權。(Getty Images)
拜登9日在佛州坦帕演說，拿著共和黨籍佛州聯邦參議員史考特的宣傳手冊舉例說，史考特說將要求社安金、紅藍卡每五年就必須重新授權。(Getty Images)

拜登總統在7日晚的國情咨文演說中，譴責共和黨試圖削砍社會安全制及聯邦醫療(Medicare)的經費，共和黨為之起鬨，拜登趁勢宣稱就兩項施政達成一致共識，但華盛頓郵報認為，這次即興演出，讓華府新現實欲蓋彌彰，共和黨要求削減開支交換調升債限，拿兩項政府福利開刀，即便今年不做，未來也會生事。

兩黨高層已變得不願討論社安制度及聯邦醫療保險可能的改革；兩項施政涉及千百萬美國長者，但財務破產及福利削減要達成協商的時間愈來愈近，目前隨著華府要解決共和黨對砍開支換升債限的要求，至少現已變得不可能。

拜登頻頻抨擊，債限辯論在即，國會共和黨人提計畫要砍兩項施政，白宮本周打算提高攻擊力道。拜登9日在佛州就批評該州聯邦參議員史考特(Rick Scott)的提案，想為兩項施政計畫在五年內都設日落條款。

就兩項施政做協商的可能性都走不通，反映民主黨內左派得勢，還有前總統川普在右派的影響力，兩者都限縮中間派國會議員的力量；過去可以尋求把福利開支做重大削減。上次華府思考兩項施政的長期存續力，已在12年前，嬰兒潮世代大批人口就投票參與率相對很高，他們已開始進入有資格領取老年退休福利的年齡。

拜登及眾院議長麥卡錫向來很堅定，說為提升債限而達成任何協議，都不會動到兩項長者福利施政。雖說很多共和黨國會議員相信，兩項施政必須削砍，但是他們沒有民主黨支持，不願也辦不到，如此讓呼籲削砍的聲浪，在黨內日益微弱，碰到不受歡迎的削砍提案，黨高層避之唯恐不及，同時少數幾位一度支持砍長者福利制度的民主黨參議員，大致不是沒能連任，就是已經退休。

但是報導指出，把砍長者福利的討論束諸高閣，引發很多問題，該對這些施政如何是好。民調顯示，大多數美國人相信，長者有權領到所有福利，不應削砍；但聯邦醫療保險的信託資金預測要在2028年枯竭，屆時聯邦政府可能得延緩或削減給醫師及醫院的補助，逾6000萬人依賴那項聯邦保險。

最新聯邦報告指出，除非國會有所行動，受益人數相當的社安制度自2035年起也得砍兩成；隨著時間點愈來愈近，議員們卻變得愈來愈不願討論可能解方。

福利 聯邦醫療保險 共和黨

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