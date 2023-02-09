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五角大廈：中方在2030年前不會大規模犯台

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五角大廈：中方在2030年前不會大規模犯台

記者張文馨／華盛頓報導
國防部印太事務助理部長瑞特納。（資料照，記者張文馨／攝影）
國防部印太事務助理部長瑞特納。（資料照，記者張文馨／攝影）

國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）9日在國會表示，中共侵台並非迫在眉睫或無可避免，五角大廈評估中方在2030年前不會大規模侵略台灣。

前印太司令戴維森（Philip Davidson）前年評估，中國可能在2027年前嘗試進犯台灣；海軍軍令部長（CNO，或稱作戰部長）吉爾迪（Mike Gilday）去年表示，不能排除2022、2023年犯台可能性；美國空軍空中機動司令部司令米尼漢（Mike Minihan）今年寫下「憂心美中2025年會開戰」的內部備忘錄。

共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）詢問瑞特納，要怎麼做才能讓中共在2030年之前內不會揮軍台灣？

瑞特納說，想要跟實作是兩件事，中國大陸有侵略意圖，「我絕對相信我們可以過完沒有他們（指中方）大規模侵略台灣的這10年。」

影片來源：YouTube Senator Marco Rubio

對於各式各樣的侵略時間表評估，瑞特納說，五角大廈的評估是，不認為「進犯台灣」是迫在眉睫或無可避免。

瑞特納表示，國防部高度關注在今天、明天以及未來都要維持嚇阻力量，美國會持續與盟友夥伴合作維持自由開放的印太區域。

副國務卿薛曼（Wendy Sherman）表示，美國會協助台灣獲取不對稱作戰能力，協助台灣訓練及整合後備力量，並確保台灣擁有機動且敏捷的防衛系統；瑞特納也說，持續與台灣溝通，釐清並支持台灣所需要的防衛武器。

議員們關切軍售武器交付延宕，薛曼表示，美國會盡力滿足台灣需要，武器交付速度問題是全球性的，美國正在檢討並和私部門（國防產業業者）溝通，這個問題影響到的是美國所有的軍援對象，並非只有台灣。

參院外交委員會9日舉行聽證會，評估戰略競爭時代的美中政策，邀請薛曼和瑞特納與會。

國務院 薛曼 歐盟

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