美中關係因氣球緊張 財長葉倫：我還是想訪中

美國財政部長葉倫。(美聯社)

中美關係因氣球 事件再度緊張之際，美國財政部長葉倫 8日表示，她仍然希望能夠訪問中國。不過她沒有提供關於計畫和時間的細節。

路透和彭博報導，葉倫被問及訪華計畫時表示，在經濟問題上加強與中方的溝通是很重要的，「我確實認為改善溝通很重要」。葉倫說，「我仍然希望能夠訪問中國並與經濟方面的同行會面，但我沒有更多的細節可以提供。」

葉倫說，具體訪華行程的時間將由美國國務院 和國防部決定。

這並非葉倫首次積極表達訪華意願。去年12月，葉倫公開表示，她對訪問中國持「開放態度」，期待與中國進行「更加深入的互動」。

先前中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，與葉倫於1月18日在蘇黎世舉行了長達約3小時的會談。在會後聲明中，中方歡迎葉倫財長今年適當時候訪問中國。

如果該計畫成行，這將是葉倫財長任內首次訪華。當時有媒體認為，這代表中美關係的「進一步解凍」。路透援引知情人士報導稱，美財政部的一個工作團隊將於2月訪華，為後續的高層會面鋪路，而葉倫訪華預計將在「未來幾個月內」進行，確切日期有望在該訪團行程之後定調公布。

不過就在上周末，中國氣球飛入美國領空事件，為正在緩和的中美關係添陰影。美國務院之後聲稱，美國務卿布林肯受此事件影響已決定推遲訪華行程。