共和黨圍攻拜登演說「與現實脫節」川普：史上最貪腐總統

拜登總統7日晚國情咨文演說關係到他是否能再續任的能力表現，結果令各方都滿意。(Getty Images)

拜登 發表國情咨文演說後，前總統川普 與共和黨 內有意於2024年角逐白宮者，紛紛反駁拜登國情咨文的內容，指拜登「說謊」、「是你的錯」、「與現實脫節」等。

川普公開預錄的「真實國情咨文」影片，內含許多他向來所述的反拜登訊息，譴責拜登為「激進民主黨人」，未能解決移民與犯罪問題，抨擊拜登對跨性別議題的處置方式，且讓美國涉入烏克蘭戰爭。

川普在兩面美國國旗的背景前對著鏡頭說：「拜登把司法部當作武器，迫害政治對手，而我就是受害者。拜登政府對言論自由宣戰，試圖教訓和摧毀孩童；他帶領我們走向第三次世界大戰的邊緣，他是美國史上最貪腐的總統。」

曾任南卡羅來納州州長的前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)也發布影片批評拜登，聚焦美軍撤出阿富汗的政策為「拜登任內最重大的失敗政策之一」，同時責怪拜登的移民、通膨、外交等政策，呼籲「領導階層換新世代」接手。

海理預料將於15日在南卡州查爾斯頓市(Charleston)宣布參選2024年總統，屆時她將成為首位宣布在共和黨初選中挑戰川普的共和黨檯面上人物。

前副總統潘斯(Mike Pence)在拜登發表演說後推文寫道：「新興共和黨領導階層奪回執政權，讓國家回到川普與潘斯政府主政時期強大與繁榮的時候到了。」

潘斯與海理在共和黨初選提名的假設性民調中，往往落後川普與佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，德桑提斯被視為川普在黨內初選提名中的勁敵，但他並未在拜登國情咨文後發表評論。

喬治亞州國會眾議員瑪喬麗‧格林(Marjorie Taylor Greene)則在拜登講到聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)和社會安全議題時，在現場直接大喊「騙子」；拜登也不甘示弱回應道：「挺身告訴他們，我們不會撙節社會安全，也不會拿聯邦醫療保險開刀」。

格林事後在推特張貼影片，指拜登為「騙子，因為他就是」。

當拜登論及邊境移民政策和致命毒品芬太尼(fentanyl)問題時，現場也有共和黨人大喊「是你的錯」。