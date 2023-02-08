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國防部：中國氣球曾4度飄美「經過北京感興趣的點」

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
美方情報機構認定被美軍機擊落的中國偵察氣球是屬於中國軍方操縱的間諜工具，而且數目龐大，刺探全球重要軍事基地，行之有年；美國務院同時透過各駐外使館向駐在國就此事件提出簡報分享。圖為美海軍5日在南卡州外海的大西洋海面上打撈被擊落的中國偵察氣球殘骸。(Getty Images)
美方情報機構認定被美軍機擊落的中國偵察氣球是屬於中國軍方操縱的間諜工具，而且數目龐大，刺探全球重要軍事基地，行之有年；美國務院同時透過各駐外使館向駐在國就此事件提出簡報分享。圖為美海軍5日在南卡州外海的大西洋海面上打撈被擊落的中國偵察氣球殘骸。(Getty Images)

美國國防部今天指出，先前曾4度有中國偵察氣球飛越美國上空，經過北京可能感到興趣的地點，但未詳細說明這些偵察氣球是否飛越軍事基地。

路透報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，華府「幾乎每小時」就能從4日在美國東岸外海遭擊落的中國偵察氣球取得更多資訊。他說，美國將與國會和全球盟友分享相關調查結果。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）和布林肯就中國偵察氣球上週飛越美國領土一事舉行聯合記者會，證實這是一種中國的行為模式，且有必要意識到中國情報活動的持續性風險。

美國國防部發言人、空軍准將賴德（Patrick Ryder）指出，在這次氣球事件前，美國也知曉中國偵察氣球曾4度飛越美國領土。最新的中國偵察氣球侵犯領空事件在政治上觸怒了美國，也讓布林肯取消這次兩國原本希望修補關係的訪問行程。

中國指責美國將氣球擊落，表示這僅是民用飛艇並稱華府反應過度。

賴德告訴記者：「它們飛越中國會有興趣的地點。」

他表示，以船塢登陸艦「卡特霍爾」號（USS Carter Hall）為首、包括無人水下載具的美軍船艦，仍在搜尋氣球碎片，昨天潛水員和爆破技術人員進行水下採集和調查活動。

布林肯指出，這枚中國間諜氣球是「侵犯五大洲國家主權」更廣泛計畫的一部分，美國已向數十國分享4日遭擊落的氣球資訊。

布林肯表示，他與北約秘書長史托騰柏格討論到「中國向聯盟和更廣大國際體系構成的體制性和戰術性挑戰」。

史托騰柏格說，中國已大舉投資提升新軍事能力。

他指出：「我們在歐洲也見到中國情報活動增加。再次，在不同的平台：他們利用衛星、網路，以及我們在美國見到的氣球。所以我們必須警戒。」「我們必須意識到中國情報活動的持續性風險，接著加強行動保護自己。」

華府想要重新安排布林肯訪中時程，當被問到中國國家主席習近平是否知道氣球事件時，布林肯不願具體說明。

一名美國高階將領6日表示，在1月28日中國偵察氣球被發現前，美國未能即時偵測到中國偵察氣球飛越美國領土，並稱之為「認知差距」（awareness gap）。

美國國防部週末時指出，在川普擔任總統期間，中國偵察氣球至少3次短暫飛越美國領土，另外一次是在拜登任內。

美方情報機構認定被美軍擊落的中國偵察氣球是屬於中國軍方操縱的間諜工具，而且數目龐...
美方情報機構認定被美軍擊落的中國偵察氣球是屬於中國軍方操縱的間諜工具，而且數目龐大，刺探全球重要軍事基地，行之有年；美國務院同時透過各駐外使館向駐在國就此事件提出簡報分享。圖為美海軍5日在南卡州外海的大西洋海面上打撈被擊落的中國偵察氣球殘骸。(Getty Images)
美國在擊落中國偵察氣球後，態度日趨強硬，拜登政府指中國氣球飛遍五大洲，國務院為此...
美國在擊落中國偵察氣球後，態度日趨強硬，拜登政府指中國氣球飛遍五大洲，國務院為此通報40國150位外交官，提醒盟邦注意。（Getty Images)

氣球 布林肯 國防部

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