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通膨雖放緩 抗戰還沒完…聯準會多官員：有必要續升息

編譯劉忠勇／綜合外電
Fed理事庫克（Lisa Cook）：「我們的升息還沒有完成，需要讓貨幣政策保持足夠的限制性」。（路透）
Fed理事庫克（Lisa Cook）：「我們的升息還沒有完成，需要讓貨幣政策保持足夠的限制性」。（路透）

聯準會（Fed）多位官員強調，有必要繼續升息，在持續的價格壓力下，最終利率可能達到比先前預期更高的水準。

四位官員8日在不同的場合上發表類似的信息，他們樂見近期通膨放緩，但都警告稱這場爭戰尚未得勝。

這些官員繼Fed主席鮑爾7日談話之後發出鷹派論調之際，投資人也正評估Fed究竟會把利率升至多高水準。在強勁的非農就業數據公布後，投資人對利率頂點的押注提高至5.15％左右，接近Fed的最新預測，還有人押注利率頂點可能達到6%。Fed上周將基準利率提高1碼（0.25個百分點）至4.5%-4.75％。

Fed官員去年12月的預測中值是今年利率將在5.1％見頂，意味著還有兩次各1碼的升息。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在華爾街日報主辦的場合上說，「我們需要保持具有足夠限制性的政策立場，這種狀態可能要維持幾年，以確保通膨率回到2%。」

威廉斯身兼聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席，地位舉足輕重。他說，「對於我們今年需要做些什麼才能使供需平衡並降低通膨，點狀圖中的預測仍然是一個非常合理的看法」。

鮑爾已表示，利率需要繼續上揚以遏制通膨，如果物價壓力持續存在，利率可能會高於預期。

去年12月，Fed 青睞的物價指標年增幅已從6月的7%降至5%，但仍遠高於Fed2%的目標。

Fed 理事沃勒在阿肯色州立大學表示，「雖然我們在降低通膨方面取得了進展，但我想明確的一點是我們的工作尚未完成，這可能是一場漫長的爭戰，利率上升的時間會比有些人目前的預期更長。」

沃勒預測第一季經濟成長將放緩，但仍將保持正成長，他說，強勁的勞動市場固然構成通膨風險，但卻是支持經濟的動力之一。

另一位理事庫克（Lisa Cook）周三表示，官員們致力於遏制通膨，有必要進一步收緊貨幣政策，但她傾向於維持循序漸進的做法。

她在華盛頓的一個場合上說，「我們的升息還沒有完成，需要讓貨幣政策保持足夠的限制性」。循序漸進「將使我們有時間來評估快速行動對經濟的影響」。

今年在FOMC有表決權的明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里也表達類似的看法，他說必須升息更高來對對薪資成長的影響。

卡斯哈里表示，「在我看來，目前還沒有太多證據表明迄今採取的升息對勞動市場產生了很大影響，我們需要使勞動市場達到供需平衡，因此我們必須做得更多」。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里：「在我看來，目前還沒有太多證據表明迄今採取的...
明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里：「在我看來，目前還沒有太多證據表明迄今採取的升息對勞動市場產生了很大影響，我們需要使勞動市場達到供需平衡，因此我們必須做得更多」。（路透）
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯：「我們需要保持具有足夠限制性的政策立場，這種狀態可能...
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯：「我們需要保持具有足夠限制性的政策立場，這種狀態可能要維持幾年，以確保通膨率回到2%。」（路透）
Fed 理事沃勒：「雖然我們在降低通膨方面取得了進展，但我想明確的一點是我們的工...
Fed 理事沃勒：「雖然我們在降低通膨方面取得了進展，但我想明確的一點是我們的工作尚未完成，這可能是一場漫長的爭戰，利率上升的時間會比有些人目前的預期更長。」（美聯社）

利率 升息 鮑爾

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