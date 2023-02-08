華郵、CNN：情報官員認為中國氣球屬於解放軍監控計畫

華盛頓郵報與CNN報導，情報官員認為最近回收的中國偵察氣球屬於解放軍進行的一項廣泛監控計畫。（美聯社）

華盛頓郵報 與CNN報導，多位熟知情資的美方官員指出，美國情報官員認為最近回收的中國偵察氣球 屬於解放軍進行的一項廣泛監控計畫。

華盛頓郵報7日率先獨家披露了美方稱中國氣球跟大規模空中監控計畫有關，據稱在最新一顆汽球被目擊到之前就發現了該計畫。官員表示，這項監控汽球行動已經運作了好幾年，蒐集了對中國具有新興戰略利益的國家與地區軍事資產訊息，其中包括了日本、印度、越南 、台灣與菲律賓。

一位官員表示，中方所做的事情是「採用一種難以置信的古老技術，基本上將其跟現代通訊與觀測能力結合」以設法蒐集其他國家軍方的情資，「這是大規模行動」。

官員告訴CNN，這項監控計畫包含了一些類似的氣球，有部分是在中國海南省外進行。美方並不清楚中國監控氣球隊的確切規模，但消息人士告訴CNN，該計畫近年來至少在五大洲上空進行了起碼20幾次任務。一位熟知情資的官員指出，在這些監控汽球的飛行中，大約6次曾經在美國領空境內，但不見得是在美國領土上空。

這位官員與另一位熟知情資的消息人士還說，並非所有在全球各地目擊到的汽球都跟4日在南卡羅萊納州近海擊落的汽球型號完全相同。與之相反，存在著多種「變化」（variation）。