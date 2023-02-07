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世衛：土耳其強震受災人口恐多達2300萬

中央社日內瓦7日綜合外電報導
救難人員在斷壁殘垣中搜救生還者，世衛警告土耳其7.8強震最終恐怕將造成多達2300萬人受災。（美聯社）
救難人員在斷壁殘垣中搜救生還者，世衛警告土耳其7.8強震最終恐怕將造成多達2300萬人受災。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）今天警告，土耳其爆發規模7.8強震，已在土耳其和敘利亞兩國奪走數千條人命，最終恐怕將造成多達2300萬人受災，世衛承諾提供長期救助。

法新社報導，世衛組織高級緊急官員馬尚（Adelheid Marschang）表示，「災難總覽地圖顯示，恐怕會有2300萬人受災，包括約500萬名弱勢族群」。

馬尚說：「災區各地的民生基礎設施受損，可能還包括醫療基礎設施，主要在土耳其和敘利亞西北部。」

她在瑞士日內瓦告訴世衛執行委員會，世衛「認為就近期和中期而言，迫切需求可能主要發生在敘利亞」。

在她發表談話的同時，土耳其和敘利亞搜救人員正冒著酷寒、餘震和建築物倒塌的風險，搶救被一連串地震埋在瓦礫堆下的生還者。連續強震已造成5000多人喪生。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，「現在是和時間賽跑」，並解釋「世衛正在為災區緊急運送賑濟品」。

譚德塞說：「我們出動了緊急物資，也啟動了世衛緊急應變醫療團隊網絡，以便為傷者和最弱勢群體提供必要的醫療服務。」

救災機構表示，在土、敘兩國廣闊的邊界地區，有數千棟民房被夷為平地，使得早已飽受戰火、動亂、難民危機和近月霍亂疫情之苦的地區更憑添了苦難。

地震生還者徹夜在倒塌公寓樓層的扭曲殘骸中徒手挖掘，試圖救出家人、朋友，以及在昨天清晨規模7.8強震襲擊時處於睡夢當中的任何人。

敘利亞北部的災情格外嚴重，這個地區早已因多年戰亂而滿目瘡痍。

馬尚說：「受地震影響，將賑濟物資穿越邊界送往敘利亞西北部的行動可能會，或者已經中斷，而這本身就是個大危機。」

譚德塞矢言，世衛組織「將與所有夥伴密切合作，以期在未來關鍵的數小時和數日期間給予援助，並在未來的數月和數年間，支援土、敘兩國政府恢復與重建」。

世界衛生組織（WHO）表示救災行動是和時間賽跑，土耳其7.8強震最終恐怕將造成多...
世界衛生組織（WHO）表示救災行動是和時間賽跑，土耳其7.8強震最終恐怕將造成多達2300萬人受災。（美聯社）

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