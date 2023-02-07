重申不向烏克蘭軍援F-16 拜登：我們應該把戰機留下來
波蘭廣播電臺（Polskie Radio）白宮特派記者瓦爾庫斯基（Marek Wałkuski）6日詢問美國總統拜登，為什麼反對把F-16戰機送到烏克蘭。拜登答稱，「因為我們應該把它們留在這裡，這是完全不同的情況」。
瓦爾庫斯基在推特寫到，拜登是從大衛營飛抵白宮後做出上述的發言。根據白宮事後發布的逐字稿，他並沒有進一步詳細說明。
此前新聞報導，拜登1月30日就被堵訪記者詢問是否會向烏克蘭提供F-16戰鬥機，當時就明確地回答「不會」（No）。
I asked @POTUS why he was against sending F-16 fighter jets to Ukraine. “Because we should keep them here. That’s a totally different situation”- said Biden after arriving at the White House from Camp David. @PR24_pl.— Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) February 6, 2023
Video credit: @ralakbar pic.twitter.com/NpjOGfoD09
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