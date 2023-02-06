中國間諜氣球入侵 傳川普時代3次現蹤美軍基地附近

美國總統拜登4日下令軍方派出戰機，在東岸領海擊落入侵領空的中國間諜氣球，美方正在打撈相關殘骸，以蒐集相關資訊和情報。(路透)

美國總統拜登4日下令軍方派出戰機，在東岸領海擊落入侵領空的中國間諜氣球 ，美方正在打撈相關殘骸，以蒐集相關資訊和情報。彭博資訊報導，知情人士透露，前總統川普 執政期間，也發生過多起類似氣球事件，其中有三次是在敏感的美國軍事設施和訓練區附近飛行。

知情人士表示，氣球被發現的地點包括德州、佛州附近，還有美國本土外的夏威夷及關島上空。此外，這些氣球還有飛到維吉尼亞州諾福克軍港和加州的科羅納多軍港附近，這兩個軍港是美國重要航空母艦的停靠處。

據了解，飛越關島和諾福克的氣球被認為具有雷達干擾能力，而在諾福克附近出沒的間諜氣球，則是中國從自己的軍艦上發射。

根據在川普政府任職的官員說法，諾福克和科羅納多附近出現的氣球都以較低的高度飛越海洋，但在美國領空內。

川普任期內所發現的間諜氣球體積較小，僅在美國領空短暫被發現。它們最初被情報官員歸類為「不明空中現象」，後來才被確認為氣球。評估表明它們來自中國，但不確定。

直到拜登總統執政期間繼續實施氣球計畫，讓情報界蒐集到更多情報後，美方才最終確定其中一些裝置屬於中國軍事資產。白宮去年8月起向國會通報中國的間諜氣球計畫，並拒絕就川普政府時期觀察到的氣球新細節發表評論。

在6日的簡報中，北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen D. VanHerck）說，北美航太防衛司令部未能發現之前出沒的間諜氣球，但後來從美國情報界了解到，這些氣球以前曾接近過北美或過境北美。他說，「我會告訴你，我們沒有偵測到這些威脅，這是領域意識差距。」