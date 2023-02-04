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中國偵察氣球碎片 送至FBI維吉尼亞州實驗室分析

南卡當局警告：別撿中國氣球殘骸當紀念品

中國偵察氣球碎片 送至FBI維吉尼亞州實驗室分析

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
中國高空偵察氣球未被擊落前，飄過南卡羅來納州上空，一架噴射機飛過，留下長長的凝結尾。(路透)
中國高空偵察氣球未被擊落前，飄過南卡羅來納州上空，一架噴射機飛過，留下長長的凝結尾。(路透)

美國戰鬥機今天在南卡羅來納州沿岸外海擊落入侵領空的中國偵察氣球，碎片將送至維吉尼亞州聯邦調查局（FBI）實驗室進行分析。

綜合法新社、路透和美國有線電視新聞網（CNN）報導，擊落氣球的行動是在今天下午展開，事前美國聯邦航空總署（FAA）曾以「國家安全作業」為由，暫時關閉東南部3座機場。

美國一名高階軍事官員表示，多架戰鬥機和空中加油機參與了這次任務，但只有來自維吉尼亞州朗里空軍基地（Langley Air Force Base）的一架F-22戰鬥機進行射擊，在下午2時39分發射一枚AIM-9X飛彈。

南卡州居民拍攝的飛彈擊落氣球畫面。(美聯社)
南卡州居民拍攝的飛彈擊落氣球畫面。(美聯社)

AIM-9X是超音速、熱追蹤的空對空飛彈。

多位官員表示，偵察氣球是在距離美國沿岸約6海里的地方被擊落，水深相對較淺，可能有助於未來幾天自碎片中找回中國偵察設備的關鍵零件。

目睹射擊經過的路透攝影記者表示看到戰機氣流，然後中國偵察氣球被擊中，但沒有發生爆炸，接著氣球開始墜落。

美方表示，美軍沒有立即收回這顆中國偵察氣球的裝備。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，這次美方是以「審慎與合法行動」，回應中國「令人無法接受的侵犯美國主權」行為。

美國軍事人員目前正展開作業自海中回收氣球碎片。據兩位聽取過相關內容簡報的知情人士說法，回收的碎片將送至FBI在維吉尼亞州匡提科（Quantico）的實驗室，交由FBI專家以及各情報單位進行分析。

同時，南卡羅來納州霍里郡（Horry County）當局建議附近居民切勿設法打撈氣球碎片當成紀念品。

霍里郡地方政府在社群網站臉書（Facebook）發文表示，「切勿去觸摸、移動或搬移這些碎片」，並說這些碎片是「聯邦調查工作的一環，破壞現場恐干預調查行動」。

這整起爭議於2日爆發，當時美國官員表示他們正在追蹤入侵美國上空的中國「偵察氣球」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隔天取消罕見的中國行。他原本欲藉由訪問北京來控制緊張局勢升溫的美中關係。

中國方面最初態度雖有保留，但後來承認「飛艇」確為中國所有，用於氣象等科研任務，因受「不可抗力」因素才誤入美國。

「紐約時報」報導，中國外交部宣布對美國擊落氣球之舉表達「強烈不滿和抗議」。中國外交部發布聲明說，中方一再告訴華府，這顆氣球是民用「飛艇」，而它「進入美國完全是意外情況」。

中國外交部聲明同時重申，華府曾表示這顆氣球不會構成軍事威脅，「在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。聲明說：「中國將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作進一步必要反應的權利。」

氣球 維吉尼亞州 南卡羅來納州

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