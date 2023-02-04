中國偵察氣球碎片 送至FBI維吉尼亞州實驗室分析

中國高空偵察氣球未被擊落前，飄過南卡羅來納州上空，一架噴射機飛過，留下長長的凝結尾。(路透)

美國戰鬥機今天在南卡羅來納州 沿岸外海擊落入侵領空的中國偵察氣球 ，碎片將送至維吉尼亞州 聯邦調查局（FBI）實驗室進行分析。

綜合法新社、路透和美國有線電視新聞網（CNN）報導，擊落氣球的行動是在今天下午展開，事前美國聯邦航空總署（FAA）曾以「國家安全作業」為由，暫時關閉東南部3座機場。

美國一名高階軍事官員表示，多架戰鬥機和空中加油機參與了這次任務，但只有來自維吉尼亞州朗里空軍基地（Langley Air Force Base）的一架F-22戰鬥機進行射擊，在下午2時39分發射一枚AIM-9X飛彈。

南卡州居民拍攝的飛彈擊落氣球畫面。(美聯社)

AIM-9X是超音速、熱追蹤的空對空飛彈。

多位官員表示，偵察氣球是在距離美國沿岸約6海里的地方被擊落，水深相對較淺，可能有助於未來幾天自碎片中找回中國偵察設備的關鍵零件。

目睹射擊經過的路透攝影記者表示看到戰機氣流，然後中國偵察氣球被擊中，但沒有發生爆炸，接著氣球開始墜落。

美方表示，美軍沒有立即收回這顆中國偵察氣球的裝備。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，這次美方是以「審慎與合法行動」，回應中國「令人無法接受的侵犯美國主權」行為。

美國軍事人員目前正展開作業自海中回收氣球碎片。據兩位聽取過相關內容簡報的知情人士說法，回收的碎片將送至FBI在維吉尼亞州匡提科（Quantico）的實驗室，交由FBI專家以及各情報單位進行分析。

同時，南卡羅來納州霍里郡（Horry County）當局建議附近居民切勿設法打撈氣球碎片當成紀念品。

霍里郡地方政府在社群網站臉書（Facebook）發文表示，「切勿去觸摸、移動或搬移這些碎片」，並說這些碎片是「聯邦調查工作的一環，破壞現場恐干預調查行動」。

這整起爭議於2日爆發，當時美國官員表示他們正在追蹤入侵美國上空的中國「偵察氣球」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）隔天取消罕見的中國行。他原本欲藉由訪問北京來控制緊張局勢升溫的美中關係。

中國方面最初態度雖有保留，但後來承認「飛艇」確為中國所有，用於氣象等科研任務，因受「不可抗力」因素才誤入美國。

「紐約時報」報導，中國外交部宣布對美國擊落氣球之舉表達「強烈不滿和抗議」。中國外交部發布聲明說，中方一再告訴華府，這顆氣球是民用「飛艇」，而它「進入美國完全是意外情況」。

中國外交部聲明同時重申，華府曾表示這顆氣球不會構成軍事威脅，「在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。聲明說：「中國將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作進一步必要反應的權利。」